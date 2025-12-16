Maharashtra: लिव-इन में रह रही नाबालिग ने वक्त से पहले दिया बच्चे को जन्म, बॉयफ्रेंड पर केस दर्ज

Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नासिक में पिछले पंद्रह सालों से निराधार जीवन जी रही एक नाबालिग लड़की का मामला सामने आया है. लड़की वर्तमान में 17 साल 10 महीने की है और कुछ साल पहले सूरत में काम करते समय उसकी पहचान नरेश शालिकराम राक्षे (निवासी गणेशबाबानगर, पुणे रोड, नासिक) नामक युवक से हुई. धीरे-धीरे उनका संबंध ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में बदल गया और बाद में संदिग्ध उसे नासिक ले आया.

मेडिकल के बाद पता चला पीड़िता नाबालिग है

पीड़िता और नरेश नासिक रोड, सिन्नर और गणेशबाबानगर इलाके में एक निर्माणाधीन सोसायटी में वॉचमैन और मजदूरी का काम करते हुए साथ रह रहे थे. इस दौरान लड़की प्रेग्नेंट हो गई. कुछ दिन पहले प्रसव पीड़ा शुरू होने पर उसे नासिक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. भर्ती के दौरान मेडिकल कानूनी रिकॉर्ड (MLC) तैयार किया गया, तो पता चला कि पीड़िता नाबालिग है. उस समय उसका कोई अभिभावक या रिश्तेदार उपस्थित नहीं था.

पीड़िता के बयान और प्रारंभिक जानकारी के आधार पर भद्रकाली पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि नरेश राक्षे को पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी थी, बावजूद इसके उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसलिए पुलिस ने पोक्सो अधिनियम 2012 और बलात्कार के गंभीर प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.

समय से पहले दिया बच्चे को जन्म

नौवें महीने में प्रसव पीड़ा शुरू होने पर पीड़िता ने समय से पहले बच्चे को जन्म दिया. बच्चे का वर्तमान में निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि पीड़िता फिलहाल सुरक्षित है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस घटना की पूरी गहनता से जांच कर रही है.

भद्रकाली पुलिस ने पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज किया है और संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू कर दिया है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने नासिक में सुरक्षा और नाबालिगों की संरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.