मध्यप्रदेश के खजुराहो से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने मंगलवार (7 अक्टूबर )को बड़ी खुशखबरी दी. उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो और वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने पर सहमति दे दी है. यह ट्रेन बुंदेलखंड और पूर्वांचल के यात्रियों के लिए एक नया सफर अनुभव लेकर आएगी.

भाजपा सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने खजुराहो से वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन की लंबे समय से चल रही मांग को दोहराया. शर्मा ने बताया कि रेल मंत्री ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी.

एक-दो दिन में जारी होगा आदेश

शर्मा ने जानकारी दी कि रेल मंत्री ने उन्हें बताया है कि खजुराहो-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर आदेश अगले एक या दो दिन में जारी कर दिए जाएंगे. इसके बाद ट्रेन के संचालन की औपचारिक तैयारियां शुरू हो जाएंगी. यह ट्रेन यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक और तेज रफ्तार यात्रा का अनुभव देगी.

बुंदेलखंड के लिए बड़ा फायदा

खजुराहो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां हर साल देश-विदेश से हजारों सैलानी आते हैं. अब वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है. साथ ही बुंदेलखंड के लोगों को वाराणसी जैसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक शहर से तेज और सीधा रेल संपर्क मिलेगा.

शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि यह ट्रेन बुंदेलखंड के लोगों के लिए दिवाली का तोहफा साबित होगी. उन्होंने कहा, “खजुराहो-वाराणसी वंदे भारत ट्रेन न केवल क्षेत्र के विकास में मदद करेगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई दिशा देगी.”

यात्रियों को मिलेगा शानदार अनुभव

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की सबसे आधुनिक सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन है. इसमें यात्रियों के लिए आरामदायक सीटें, स्वचालित दरवाजे, वाई-फाई और ऑनबोर्ड मनोरंजन जैसी कई सुविधाएं हैं. खजुराहो और वाराणसी के बीच यह ट्रेन चलने से मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को तेज, सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव मिलेगा.