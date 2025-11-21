'ममता दीदी सावधान रहना...' कांग्रेस का जिक्र कर शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया बड़ा दावा

केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में वर्ष 2026 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बड़ा दावा किया है. महाराष्ट्र स्थित नागपुर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिवराज ने दावा किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसके साथ रहती है, उसे भी डुबो देती है. बंगाल चुनाव के संदर्भ में शिवराज ने कहा- ममता दीदी सावधान रहना.

मध्य प्रदेश के पू्र्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस जहां साथ होती है, वहां पराजय तय हो जाती है. दिल्ली में केजरीवाल को ले डूबी, यूपी में अखिलेश डूब गए और बिहार में तेजस्वी को डुबो दिया. अब बंगाल में ममता दीदी सावधान रहना.

'महागठबंधन अब एकजुट नहीं...'

चौहान ने कहा कि बिहार में सरकार बन गई है, और नीतीश के नेतृत्व में एक संतुलित मंत्रिपरिषद बनाई गई है. महागठबंधन अब एकजुट नहीं है, वह टूट रहा है. पार्टियां टूट रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि उनका जनता की भलाई से कोई लेना-देना नहीं था. उनका गठबंधन सुविधा के आधार पर था, और उनकी प्राथमिकताएं गलत थीं. और अब यह साफ हो गया है कि कांग्रेस जहां भी गठबंधन में शामिल होती है, हार पक्की है.

इससे पहले चौहान ने कहा कि मैं आज एग्रो विजन प्रोग्राम में नागपुर आया हूं. खेती के लिए टेक्नोलॉजी अब बहुत ज़रूरी है, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, या रोबोटिक्स हो. किसानों को इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम चल रहा है...