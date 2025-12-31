मध्य प्रदेश में BJP को झटका, सेमरिया नगर पालिका उपचुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत

मध्य प्रदेश में नगर निकायों के उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. इस उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है. इसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है. रीवा जिले की सेमरिया नगर पालिका अध्यक्ष पद पर मिली इस जीत ने कांग्रेस को उत्साहित कर दिया है. राज्य में नगरीय निकाय के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव हुआ था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सेमरिया नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव था. इस उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार पद्मा कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की उम्मीदवार आराधना विश्वकर्मा को 700 से अधिक मतों के अंतर से परास्त किया है.

पार्षदों के चुनाव में 4 सीटों पर जीती बीजेपी

राज्य में पार्षदों के उपचुनाव में चार स्थानों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ दो सीटों पर कांग्रेस, और एक स्थान पर अन्य को जीत मिली है. रीवा के सेमरिया में मिली जीत पर कांग्रेस उत्साहित है.बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा.

जीत पर क्या बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस जीत पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि रीवा के सेमरिया नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी पद्मा कुशवाहा की जीत पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

पटवारी ने कहा कि बीजेपी के अत्याचार, अन्याय और जनविरोधी नीतियों से प्रदेश की जनता अब पूरी तरह त्रस्त है. इसका असर हाल के चुनावी परिणामों में साफ दिखाई दे रहा है. सेमरिया की यह जीत सिर्फ एक नगर परिषद की जीत नहीं, बल्कि प्रदेश भर में बदलाव के पक्ष में बन रही जनभावना का स्पष्ट संकेत है, जो आने वाले समय में और अधिक मजबूती के साथ उभरेगी.

जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार

जीतू पटवारी ने इस जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस परिवार के सभी साथियों का आभार, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित की.