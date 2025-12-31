भारत मौसम विज्ञान विभाग ने नए साल पर 1 जनवरी 2026 के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि 1 जनवरी की सुबह तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ , दिल्लीऔर पंजाब में कुछ जगहों पर घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है.

विभाग ने कहा कि अब से लेकर 1 जनवरी, 2026 की सुबह तक, कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है - जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, और बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं.

आईएमडी ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा/बर्फबारी होने की बहुत संभावना है, साथ ही 31 दिसंबर 2025 को कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है.

5 जनवरी तक इन राज्यों के लिए भी कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने कहाकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 5, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2, पश्चिमी राजस्थान में 3 जनवरी की तक रात/सुबह के समय में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 31 दिसंबर, पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में 1 जनवरी, बिहार में कुछ जगहों पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 को शीत दिवस की स्थिति रहने की बहुत संभावना है.

आईएमडी ने कहा कि कृपया सावधानी से यात्रा करें, अपनी लाइटें जलाकर रखें और सड़कों पर सुरक्षित रहें. आइए नए साल का स्वागत धैर्य और सावधानी से करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर यात्रा हमें सुरक्षित घर ले जाए.

दिल्ली में AQI का नए साल पर क्या हाल?

राजधानी दिल्ली एक जनवरी को एक्यूआई के ‘गंभीर’ श्रेणी में रहने की संभावना है, जबकि दो जनवरी को यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहेगा. अगले छह दिनों तक वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहने की संभावना है.