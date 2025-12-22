हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसीहोर में करणी सेना के काफिले पर पथराव, देर रात हुए बवाल में कई गाड़ियां टूटीं, किया चक्का जाम 

सीहोर में करणी सेना के काफिले पर पथराव, देर रात हुए बवाल में कई गाड़ियां टूटीं, किया चक्का जाम 

Sehore Karni Sena Convoy Attacked: सीहोर, मध्य प्रदेश में करणी सेना और एक विशेष समुदाय के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पत्थरबाजी में 12 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं और दो लोग घायल हुए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 22 Dec 2025 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के सीहोर में रविवार (21 दिसंबर) को करणी सेना के कार्यकर्ताओं और विशेष समुदाय के बीच भारी बवाल की खबर है. बताया जा रहा है कि किसी मामूली बात पर बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई. 

इस पथराव में वहां खड़ीं करीब 12 गाड़ियों के शीशे टूट गए. दो लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है. इसके बाद आष्टा के हाईवे पर करणी सैनिकों ने चक्का जाम कर दिया. तनाव बढ़ने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

मौके पर भारी पुलिस पर तैनात

मामला रविवार रात करीब 9.00 बजे का है. करणी सेना के काफिले पर हुई पत्थरबाजी के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया और आष्ट्र हाईवे पर जाम लगा दिया. सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया. 

पुलिस ने लोगों को दौड़ाया और मौके से सबको तितर बितर किया, ताकि घटनास्थल को खाली कराया जा सके और हिंसा को रोका जा सके. साथ ही, जाम को भी खुलवाया जा सके.

खाने-पीने के लिए रुके थे करणी सैनिक

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, करणी सेना के कार्यकर्ता हरदा में एक प्रदर्शन में गए थे. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भोपाल की तरफ से लौट रहे थे. इसी दौरान पुराने भोपाल-इंदौर रोड से होते हुए जब वे वापस आ रहे थे, तो सीहोर के आष्टा के पास अलीपुर चौराहे पर आकर रुके. यहां कुछ कार्यकर्ता खाने-पीने के लिए रुके थे. इसी बीच कुछ विवाद हुआ और यह इतना बढ़ गया कि गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई. 

तोड़फोड़ की वारदात होने के बाद करणी सेना ने रास्ते को जाम कर दिया. पुलिस ने हालात बिगड़ते देख मौके पर पहुंच कर मामले को शांत कराने की कोशिश की. मौके पर दो-तीन थानों का बल बुलाया गया. 

शांति भंग करने की कोशिश किसने की? 

अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यह बहुत ही व्यक्तिगत मामला था. दो वर्गों में संघर्ष जैसा कुछ भी नहीं था. करणी सैनिक केवल खाने-पीने के लिए रुके थे. किसी मामूली सी बात पर ही बहस शुरू हो गई और इसने हिंसा का रूप ले लिया. दोनों ही तरफ से पथराव और हिंसा के कदम उठाए गए. 

जीवन सिंह शेरपुर ने की विवाद से दूर रहने की अपील

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने एक वीडियो जारी कर करणी सैनिकों से अपील की है कि आष्टा में हुए विवाद से दूर रहें. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है, "अगर आप सभी साथी मुझे अपना भाई मानते हैं तो आष्टा में हुए विवाद में दूर रहें, क्योकि यह किसी का षड्यंत्र है. हमारे आंदोलन को खराब करने का काम किया जा रहा है. मैं सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी सुरक्षित रूप से अपने-अपने घर जाएं. रास्ते में कहीं न रुकें और किसी भी प्रकार का उपद्रव न करें. शांति, अनुशासन और जिम्मेदारी ही हमारी पहचान है."

Input By : अंबुज पांडेय
और पढ़ें
Published at : 22 Dec 2025 07:33 AM (IST)
Tags :
Karni Sena Sehore News MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: 'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
बिहार
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज
ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज
Advertisement

वीडियोज

MP News: सीहोर में पत्थरबाजी... 12 गाड़ियों के टूटे शीशे | Crime News | Sehore | abp News
Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें | President | Maharashtra News| Aravali Hills | Bangladesh Protest
बागी बेटी की KILLER मोहब्बत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें (21.12.2025) | KFH
Ambikapur Road: रातों रात 6 लाख की लागत से बनी सड़क कैसे हुई खराब? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
बिहार
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज
ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज
विश्व
बांग्लादेश हिंसा के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, अगले नोटिस तक नहीं होगा ये काम
बांग्लादेश हिंसा के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, अगले नोटिस तक नहीं होगा ये काम
जनरल नॉलेज
ऑपरेशन के वक्त लाल-पीला क्यों नहीं, हरा या नीला रंग ही क्यों पहनते हैं डॉक्टर?
ऑपरेशन के वक्त लाल-पीला क्यों नहीं, हरा या नीला रंग ही क्यों पहनते हैं डॉक्टर?
रिलेशनशिप
Relationship Tips: ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता और शादी की हड़बड़ी, कितना सही होता है यह फैसला?
ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता और शादी की हड़बड़ी, कितना सही होता है यह फैसला?
ट्रेंडिंग
"ये कलयुग की औलादें हैं" स्कूल जाने से बगावत, बाप–बेटे की सड़क पर महाभारत, वैन बनी रणभूमि- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget