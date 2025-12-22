मध्य प्रदेश में अब एक चर्च के अंदर धर्मांतरण संबंधी काम होने के आरोप लगने के बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया. जबलपुर जिले के शिवशक्ति नगर स्थित एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान भारी बवाल हुआ. हिंदू संगठन के लोगों ने चर्च पर धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और तोड़फोड़ शुरू हो गई.

जानकारी के मुताबिक, शिवशक्ति नगर स्थित चर्च में रविवार की प्रार्थना सभा चल रही थी. तभी अचानक हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चर्च में घुस आए. देखते ही देखते पूरा चर्च परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया.

चर्च में जबरन घुस कर राम के नारे लगाने का आरोप

हिंदू संगठनों का आरोप है कि यहां प्रार्थना की आड़ में लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था. इसी बात को लेकर जब संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, तो विवाद शुरू हो गया. चर्च के कर्मचारियों का कहना है कि हिंदू संगठन के लोग परिसर में 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगे और वहां रखी कुर्सियां हवा में लहराने लगे.

चर्च के लोगों का ये भी आरोप है कि सैकड़ों की तादाद में बाहरी लोग जबरन चर्च के अंदर घुस गए और नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से चल रही सभा में तोड़फोड़ शुरू कर दी. इससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

हिंदू पक्ष ने लगाया हॉकी स्टिक से मारे जाने का आरोप

दूसरी ओर, हिंदू संगठनों का दावा है कि जब उन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया, तो चर्च के कर्मचारियों ने उन पर लोहे की रॉड और हॉकी से हमला कर दिया.

चर्च में धर्मांतरण के आरोपों की जांच कर रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस का कहना है कि दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पर एक टीम वहां पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिली है, जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वाकई वहां धर्मांतरण जैसी कोई गतिविधि चल रही थी या यह विवाद किसी और वजह से शुरू हुआ?