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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह का प्रेग्नेंसी पर बड़ा खुलासा, कहा- 'बेंगलुरु जाने का टिकट बुक था, लेकिन...'

ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह का प्रेग्नेंसी पर बड़ा खुलासा, कहा- 'बेंगलुरु जाने का टिकट बुक था, लेकिन...'

Twisha Sharma Husband Samarth Singh: समर्थ सिंह का दावा है कि ट्विशा उसके साथ बेंगलुरु नहीं जाना चाहती थी बल्कि अपने भाई के पास अजमेर जाना चाहती थी. इस बात को लेकर दोनों में बहस भी हुई थी.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 24 May 2026 11:43 AM (IST)
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ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार आरोपी पति समर्थ सिंह अब पुलिस के सामने बड़े खुलासे कर रहा है. भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह को सात दिन की रिमांड पर लिया है, जिसके बाद से लगातार उससे पूछताछ की जा रही है. SIT की पूछताछ में समर्थ सिंह ने कई बड़े दावे किए हैं. उसका कहना है कि प्रेगनेंसी के बाद ट्विशा का बर्ताव अचानक बदल गया था. वह घरेलू जिंदगी नहीं बल्कि ग्लैमरस लाइफ जीना चाहती थी.

समर्थ सिंह का दावा है कि 17 अप्रैल को प्रग्नेसी की पुष्टि होने के ट्विशा के व्यवहार में बदलाव देखा गया. समर्थ ने बताया पत्नी के साथ बेंगलुरु जाने का टिकट बुक था लेकिन अचानक ट्विशा ने जाने से इनकार कर दिया. वह अपने भाई के पास अजमेर जाने की जिद करने लगी थी. अजमेर जाने की बात को लेकर ही दोनों में बहस हुई थी.

यह भी पढ़ें: 'पत्नी के जाने का नहीं है गम, कोर्ट में हंस रहा था आरोपी समर्थ', ट्विशा शर्मा के भाई हर्षित का बड़ा दावा

ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम शुरू

सूत्रों से जानकारी मिली है कि AIIMS फॉरेंसिक बोर्ड के चेयरमैन डॉ. मिलो की अगुवाई में हाई-लेवल फॉरेंसिक टीम भोपाल में मौजूद है. विशेषज्ञों के 5 सदस्यीय पैनल ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम पर सभी की नजरें हैं. इसी के साथ मामले में अहम खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है.

दिसंबर 2025 में हुई थी ट्विशा-समर्थ की शादी

ट्विशा शर्मा ने समर्थ सिंह से दिसंबर 2025 में शादी की थी. दोनों के परिवारों ने खूब धूमधाम से शादी की सभी रस्में निभाई थीं. ट्विशा के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें वह बहुत खुश दिख रही थी. उसके नाचते-गाते वीडियो, उसके दोस्तों और भाई-बहनों के वीडियो... देखकर लग रहा था कि सभी इस शादी से बेहद खुश हैं. हालांकि ट्विशा के कुछ रिश्तेदारों ने जानकारी दी कि गिरिबाला सिंह की तरफ से ज्यादा रिश्तेदार शामिल नहीं हुए थे. 

यह भी पढ़ें: MP में भीषण गर्मी का कहर, अगले 5 दिन राहत के आसार नहीं, इन जिलों के लिए रेड- ऑरेंज अलर्ट जारी

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 24 May 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News Twisha Sharma
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