ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार आरोपी पति समर्थ सिंह अब पुलिस के सामने बड़े खुलासे कर रहा है. भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह को सात दिन की रिमांड पर लिया है, जिसके बाद से लगातार उससे पूछताछ की जा रही है. SIT की पूछताछ में समर्थ सिंह ने कई बड़े दावे किए हैं. उसका कहना है कि प्रेगनेंसी के बाद ट्विशा का बर्ताव अचानक बदल गया था. वह घरेलू जिंदगी नहीं बल्कि ग्लैमरस लाइफ जीना चाहती थी.

समर्थ सिंह का दावा है कि 17 अप्रैल को प्रग्नेसी की पुष्टि होने के ट्विशा के व्यवहार में बदलाव देखा गया. समर्थ ने बताया पत्नी के साथ बेंगलुरु जाने का टिकट बुक था लेकिन अचानक ट्विशा ने जाने से इनकार कर दिया. वह अपने भाई के पास अजमेर जाने की जिद करने लगी थी. अजमेर जाने की बात को लेकर ही दोनों में बहस हुई थी.

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ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम शुरू

सूत्रों से जानकारी मिली है कि AIIMS फॉरेंसिक बोर्ड के चेयरमैन डॉ. मिलो की अगुवाई में हाई-लेवल फॉरेंसिक टीम भोपाल में मौजूद है. विशेषज्ञों के 5 सदस्यीय पैनल ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम पर सभी की नजरें हैं. इसी के साथ मामले में अहम खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है.

दिसंबर 2025 में हुई थी ट्विशा-समर्थ की शादी

ट्विशा शर्मा ने समर्थ सिंह से दिसंबर 2025 में शादी की थी. दोनों के परिवारों ने खूब धूमधाम से शादी की सभी रस्में निभाई थीं. ट्विशा के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें वह बहुत खुश दिख रही थी. उसके नाचते-गाते वीडियो, उसके दोस्तों और भाई-बहनों के वीडियो... देखकर लग रहा था कि सभी इस शादी से बेहद खुश हैं. हालांकि ट्विशा के कुछ रिश्तेदारों ने जानकारी दी कि गिरिबाला सिंह की तरफ से ज्यादा रिश्तेदार शामिल नहीं हुए थे.

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