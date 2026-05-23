MP में भीषण गर्मी का कहर, अगले 5 दिन राहत के आसार नहीं, इन जिलों के लिए रेड- ऑरेंज अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश में अगले पांच दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के भोपाल केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों में तीव्र लू चलने की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना रहेगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.

शनिवार (23 मई) को जारी मौसम बुलेटिन के मुताबिक, 22 मई को कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया, जबकि 23 मई को छिंदवाड़ा समेत कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहा, जिससे रातें भी गर्म बनी हुई हैं.

कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 27 मई तक कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. 23 से 24 मई के बीच सतना, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर भीषण लू चलने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा दतिया, भिंड, रीवा, मऊगंज, कटनी, दमोह, निवाड़ी और मैहर में भी गंभीर लू की चेतावनी जारी की गई है. सागर जिले में लू चलने की संभावना है, जबकि छिंदवाड़ा, बालाघाट और पांढुर्णा में गर्म रातें रहने का अनुमान है.

किन-किन जिलों के लिए लू का अलर्ट?

वहीं विदिशा, रायसेन, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, उज्जैन, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर और नरसिंहपुर समेत कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है. 24 से 25 मई के दौरान भी सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, निवाड़ी और मैहर में भीषण लू की स्थिति बने रहने की संभावना है. इसके बाद 25 से 27 मई तक भी यही स्थिति बनी रह सकती है.

दक्षिण-पश्चिम मानसून की क्या है स्थिति?

मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में इसके और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. वहीं जम्मू-कश्मीर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और 28 मई से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ असर दिखा सकता है.

लू से बचाव के लिए मौसम विभाग की सलाह

लू से बचाव के लिए मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, ओआरएस, नींबू पानी, छाछ और अन्य घरेलू इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय पदार्थ लेने की सलाह दी गई है. हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने और सिर ढककर बाहर निकलने को कहा गया है.

बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. किसानों को सुबह या शाम के समय सिंचाई कर मिट्टी में नमी बनाए रखने, अत्यधिक गर्मी में उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचने तथा पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और छाया की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है.