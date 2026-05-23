भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत का मामला गरमाया हुआ है. इस बीच ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि समर्थ सिंह की कोर्ट में पेशी के दौरान बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग थी. उसके चेहरे पर पत्नी के जाने का गम जरा भी नहीं दिख रहा था.

हर्षित शर्मा ने कहा कि जैस हंसते हुए लोग व्यवहार करते हैं समर्थ का कोर्ट में व्यवहार ऐसा था. उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि सीबीआई इस केस को अपने हाथों में ले ले और केस को दिशा मिले.

#WATCH | Twisha Sharma death case | Bhopal: Twisha's brother, Major Harshit Sharma, says, "The CBI should take up this as soon as possible. They should take charge of this case so that a fair investigation can begin..." pic.twitter.com/zxmZv4VPEB — ANI (@ANI) May 23, 2026

उन्होंने आगे कहा, ''ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर अभी उनके पास कोई जानकारी नहीं है. उम्मीद है जल्दी ही होगा. हम चाहते हैं कि गिरीबाला सिंह की जमानत रद्द होनी चाहिए. आप सब ने देखा है कि किस तरह से उन्होंने केस को प्रभावित किया है.'' ऑडियो टेप के बारे में उन्होंने कहा कि आप सब ने सुना है, उन्होंने किस तरह की बातें कही, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता.''

भोपाल कोर्ट में पेशी के बाद समर्थ को 7 दिन की पुलिस रिमांड

ट्विशा शर्मा के आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार (23 मई) को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही पुलिस ने आरोपी की 7 दिन की रिमांड की मांग की. पुलिस का कहना है कि मामले में स्पॉट वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, अन्य साक्ष्यों की जब्ती करनी है और विस्तृत बयान दर्ज करने हैं, इसलिए पुलिस कस्टडी जरूरी है.

सीबीआई जांच और दूसरे पोस्टमॉर्टम की मिली इजाजत

इससे पहले शुक्रवार (22 मई) को ट्विशा शर्मा के परिजनों ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश और दूसरे पोस्टमॉर्टम की इजाजत देने पर मध्य प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट का आभार जताया था. हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था. परिवार ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें दोबारा पोस्टमॉर्टम की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.

12 मई को फंदे से लटकी मिली थी ट्विशा शर्मा

परिवार का आरोप था कि पहले पोस्टमॉर्टम में कई तरह की विसंगतियां और प्रक्रियागत लापरवाही हुई थीं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए थे. ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने भी कहा था कि अब प्रशासन को बिना किसी देरी के सभी जरूरी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए. बता दें कि 12 मई की रात को ट्विशा शर्मा की लाश भोपाल स्थित अपने ससुराल में रस्सी के फंदे से लटकी हुई मिली थी.

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