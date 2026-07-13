दतिया उपचुनाव: जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए किया बड़ा दावा, '25 हजार वोटों से...'

दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार 25 हजार वोटों से जीत हासिल करेंगे. उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला. वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की जीत का दावा किया.

'मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने की शुरूआत'

जीतू पटवारी ने कहा, ''आज मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने की शुरूआत है. जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, अहंकार और अराजकता है, उसे अंत करने का समय है. इसका बीड़ा दतिया की जनता को मिली. मैं दतिया की जनता का आभार व्यक्त करता हूं.''

25 हजार वोटों से कांग्रेस की सीट निकलेगी- जीतू पटवारी

उन्होंने आगे कहा, ''जिस तरीके से लोग समर्थन दे रहे हैं, वो मैं मानता हूं कि 25 हजार वोटों से कांग्रेस की हाथ के पंजे की ये सीट निकलेगी.'' जब उनसे पूछा गया कि दतिया में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, इस पर जीतू पटवारी ने कहा कि ठीक है वो अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे. बता दें कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने आज (13 जुलाई) को अपना पर्चा दाखिल कर दिया.

बीजेपी नेता हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा?

जीतू पटवारी के 25 हजार वोटों से दतिया चुनाव में कांग्रेस की जीत के दावे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, ''देखिए उनको 25 हजार, पांच सौ परसेंट वो कुछ आंकड़े उनको याद हो गए हैं क्योंकि 15-20 दिन तो कुछ न कुछ बोलना ही है. लेकिन बीजेपी ये चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी. हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को पार्टी के हर कार्यकर्ता का आशीर्वाद है. हम सभी कार्यकर्ताओं की मदद से, जनता के विश्वास से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं.''

बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी क्या बोले?

वहीं, बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने कहा, ''माई की कृपा है, नेतृत्व का भरोसा है और उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास है. जीतू पटवारी के 25 हजार वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने के दावे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ''उनके अपने दावे हैं, खुद कितने से हारे हैं, वो जरा अपनी डिटेल्स दें. नरोत्तम मिश्रा हमारे अभिभावक हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता काम करते हैं और चुनाव लड़ेंगे. कोई मुकाबला नहीं है. दतिया की सभी जनता विकास के साथ है.''

बता दें कि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है. 30 जुलाई को वोटिंग होगी जबकि 3 अगस्त को नतीजे घोषित होंगे.

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