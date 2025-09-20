सागर के पूर्व सांसद नंद लाल चौधरी का निधन, भोपाल के अस्पताल में चल रहा था इलाज

सागर लोकसभा सीट के पूर्व कांग्रेस सांसद और पूर्व विधायक नंदलाल चौधरी नहीं रहे. भोपाल के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदलाल चौधरी सागर सीट से 1984 में सांसद बने थे. वे 1962 से 1967 तक खुरई सीट से विधायक भी रहे. कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों ने उनके निधन पर शोक जताया.

पिछले कुछ साल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदलाल चौधरी बीमार चल रहे थे. भोपाल के अपोलो अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था. नंदलाल चौधरी का रविवार (21 सितंबर) को अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनकी अंतिम यात्रा रविवार को सुबह 11 बजे भैंसा स्थित निवास से भगवानगंज होती हुई नरयावली नाका मुक्तिधाम जाएगी.

सरल व्यक्तित्व के धनी थे नंदलाल चौधरी

दिवंगत कांग्रेस नेता नंदलाल चौधरी को लोग बाबूजी के नाम से भी जानते थे. उन्होंने 1984 से लेकर 1989 तक सागर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था. 1962 से 1967 तक वो विधायक भी रहे. वो खुरई सीट से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे. उनका व्यक्तित्व बेहद ही सरल और सहज था. वो काफी मिलनसार स्वभाव के भी थे और आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने का हरसंभव प्रयास करते थे.

सागर के पूर्व सांसद नंदलाल चौधरी का जन्म अक्टूबर 1933 में हुआ था. ब्रिटिश शासन के दौरान सागर में ही उनका जन्म हुआ था. नंदलाल चौधरी के पास बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के साथ ही लॉ की डिग्री भी थी. राजनेता के साथ-साथ वो पेशे से वकील भी थे. उनकी पत्नी का नाम कमला देवी चौधरी था, जिनका कई साल पहले ही निधन हो गया. बहरहाल नंदलाल चौधरी के निधन के बाद परिवारजनों के साथ ही कांग्रेस के नेता और उनके समर्थक शोक प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.