हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसागर के पूर्व सांसद नंद लाल चौधरी का निधन, भोपाल के अस्पताल में चल रहा था इलाज

सागर के पूर्व सांसद नंद लाल चौधरी का निधन, भोपाल के अस्पताल में चल रहा था इलाज

Nandlal Choudhary Passes Away: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदलाल चौधरी सागर लोकसभा सीट से 1984 में सांसद बने थे. वे 1962 से 1967 तक खुरई सीट से विधायक भी रहे. रविवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Sep 2025 07:54 PM (IST)

सागर लोकसभा सीट के पूर्व कांग्रेस सांसद और पूर्व विधायक नंदलाल चौधरी नहीं रहे. भोपाल के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदलाल चौधरी सागर सीट से 1984 में सांसद बने थे. वे 1962 से 1967 तक खुरई सीट से विधायक भी रहे. कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों ने उनके निधन पर शोक जताया.

पिछले कुछ साल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदलाल चौधरी बीमार चल रहे थे. भोपाल के अपोलो अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था. नंदलाल चौधरी का रविवार (21 सितंबर) को अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनकी अंतिम यात्रा रविवार को सुबह 11 बजे भैंसा स्थित निवास से भगवानगंज होती हुई नरयावली नाका मुक्तिधाम जाएगी.

सरल व्यक्तित्व के धनी थे नंदलाल चौधरी

दिवंगत कांग्रेस नेता नंदलाल चौधरी को लोग बाबूजी के नाम से भी जानते थे. उन्होंने 1984 से लेकर 1989 तक सागर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था. 1962 से 1967 तक वो विधायक भी रहे. वो खुरई सीट से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे. उनका व्यक्तित्व बेहद ही सरल और सहज था. वो काफी मिलनसार स्वभाव के भी थे और आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने का हरसंभव प्रयास करते थे.

  • सागर से कांग्रेस के पूर्व सांसद नंदलाल चौधरी का शनिवार (20 सितंबर) को निधन
  • भोपाल के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान निधन
  • 21 सितंबर 2025 को नंदलाल चौधरी का किया जाएगा अंतिम संस्कार
  • 1984 से लेकर 1989 तक सागर लोकसभा सीट से सांसद रहे
  • 1962 से 1967 तक खुरई सीट विधायक भी रहे

सागर के पूर्व सांसद नंदलाल चौधरी का जन्म अक्टूबर 1933 में हुआ था. ब्रिटिश शासन के दौरान सागर में ही उनका जन्म हुआ था. नंदलाल चौधरी के पास बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के साथ ही लॉ की डिग्री भी थी. राजनेता के साथ-साथ वो पेशे से वकील भी थे. उनकी पत्नी का नाम कमला देवी चौधरी था, जिनका कई साल पहले ही निधन हो गया. बहरहाल नंदलाल चौधरी के निधन के बाद परिवारजनों के साथ ही कांग्रेस के नेता और उनके समर्थक शोक प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

Input By : विनोद आर्य
और पढ़ें
Published at : 20 Sep 2025 03:00 PM (IST)
Tags :
Sagar MP News Nandlal Choudhary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2
आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
बॉलीवुड
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी टीम इंडिया? कप्तान सूर्यकुमार का जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप
पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी टीम इंडिया? कप्तान सूर्यकुमार का जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2
आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
बॉलीवुड
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी टीम इंडिया? कप्तान सूर्यकुमार का जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप
पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी टीम इंडिया? कप्तान सूर्यकुमार का जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप
इंडिया
भिखारी मुस्लिम पति दे रहा था बीबी को तीसरे निकाह की धमकी, केरल हाई कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार
भिखारी मुस्लिम पति दे रहा था बीबी को तीसरे निकाह की धमकी, केरल हाई कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के हवलदार बलदेव चंद जम्मू कश्मीर में शहीद, आतंकियों से लोहा लेते हुए दी शहादत
हिमाचल के हवलदार बलदेव चंद जम्मू कश्मीर में शहीद, आतंकियों से लोहा लेते हुए दी शहादत
ट्रेंडिंग
अरे बाप रे! भंडारे में जेसीबी से बनाई गई दाल फिर 40 हजार लोगों ने लूटा लंगर- वीडियो हो रहा वायरल
अरे बाप रे! भंडारे में जेसीबी से बनाई गई दाल फिर 40 हजार लोगों ने लूटा लंगर- वीडियो हो रहा वायरल
यूटिलिटी
घर खरीदने की सोच रहे हैं? तो इन गलतियों से ज़रूर बचें, वरना उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान
घर खरीदने की सोच रहे हैं? तो इन गलतियों से ज़रूर बचें, वरना उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget