Video: शख्स को कोबरा सांप ने डसा, बोतल में बंद कर पहुंच गया अस्पताल, MP का वायरल वीडियो
Viral Video: मध्य प्रदेश के मैहर शहर में एक सर्प मित्र को घर में घुसे कोबरा सांप ने पकड़ने के दौरान काट लिया, लेकिन सांप के काटने के बाद भी सर्प मित्र ने सांप को रेस्क्यू किया. देखें वायरल वीडियो.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर शहर में शुक्रवार (19 सितंबर) दोपहर को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है. बताया जा रहा है कि एक एक्सपर्ट सर्पमित्र को घर में घुसे जहरीले कोबरा सांप ने रेस्क्यू के दौरान काट लिया, लेकिन काटने के बाद भी सर्प मित्र ने सांप को सुरक्षित पकड़ा और बोतल में डालकर अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच गया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया.
सांप के काटने के बाद भी रेस्क्यू किया
ये घटना मैहर के एक आवासीय इलाके में दोपहर में घटी. स्थानीय लोगों ने घर में जहरीले कोबरा सांप को देखा, जिसके बाद उन्होंने बिना किसी देरी के तुरंत मैहर के प्रसिद्ध राकेश गिरी सर्प मित्र को फोन करके बुलाया. कुछ देर बाद सर्प मित्र तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना किसी हिचकिचाहट के रेस्क्यू शुरू कर दिया.
वीडियो में देखा गया है कि सर्प मित्र कोबरा सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप बार-बार सर्प मित्र को काटने के लिए आगे आ रहा है और रेस्क्यू करने के दौरान अचानक जहरीले कोबरा सांप ने सर्प मित्र को काट लिया, लेकिन काटने के बाद भी सर्प मित्र ने सांप को रिस्क्यू किया.
लोगों ने सर्प मित्र की खूब तारीफ की
सांप को बोतल में बंद करके खुद ही पास के अस्पताल पहुंच गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत एंटी-वेनम इंजेक्शन देकर उसका इलाज शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि सर्प मित्र अब तक 100 से ज्यादा सांपों का सफल रेस्क्यू कर चुका है, लेकिन सर्प मित्र ने सांप के काटने के बाद भी इतनी हिम्मत जुटाई और अपना इलाज करवाने खुद ही अस्पताल पहुंच गए. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने कई कमेंट्स किए हैं. साथ ही साथ लोगों ने सर्प मित्र के हिम्मत और साहस की खूब तारीफ भी की है.
