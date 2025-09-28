मध्य प्रदेश के रतलाम एसपी अमित कुमार ने शनिवार (27 सितंबर) को एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है. यहां जेठानी ने अंधविश्वास के कारण घर में हो रही मौतों के चलते अपनी देवरानी की जान ले ली. जेठानी को लगता था कि देवरानी के यहां सब ठीक-ठाक है और वह उस पर टोना टोटका करती है. इसी शक में उसने अपने बेटों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

घटना 25 सितंबर की है. देवरानी अपने बच्चों के साथ छत पर सो रही थी. इस दौरान उस पर धारदार हथियार से वार कर छत से नीचे फेंक दिया गया. घटना की जानकारी पुलिस को सुबह लगी, तो वह मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई, मामले को लेकर एएसपी राकेश खाखा के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया और हत्या के साथ चोरी के एंगल से जांच शुरू की गई.

पुलिस ने जांच में पाया कि घर से कुछ चोरी नहीं हुआ है, और मृतक छत पर बच्चों के साथ सो रही थी. परिजनों व संदेहियों से गहन पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आए कि अंधविश्वास के चलते यह हत्या की गई है.

ऐसे दिया हत्या को अंजाम

पुलिस ने बताया कि रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र के भीम पूरा में बीते बुधवार को नानीबाई उर्फ नर्मदा बाई पति कैलाश भूरिया 48 की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या के बाद शव छत से नीचे फेंक दिया गया था. गहन पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आए कि मृतक की जेठानी धन्ना बाई पति बद्री भूरिया एवं उसके पुत्र शंकर भूरिया एवं बापु भूरिया ने अंधविश्वास के चलते मृतक को 'डाकन' (डायन) मानकर षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या की. आरोपियों ने रात्रि मृतक को घर में अकेला पाकर कुल्हाड़ी एवं लोहे की पाइप से वार कर हत्या कर दी तथा शव को छत से नीचे फेंक दिया था.

तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की शंका बनी हत्या की वजह

रतलाम जिले के कई इलाकों में आज भी अंधविश्वास का बोलबाला है. जिले के रावटी में बीते बुधवार को हुई एक महिला की हत्या के मामले में यही सामने आया. मृतक की हत्या उसी की जेठानी ने अपने दो पुत्रों के साथ मिलकर की थी. आरोपी महिला को शक था कि उसकी देवरानी डायन है और उसकी वजह से परिवार में कई लोगों की मौत हो गई है.

पुलिस ने आरोपियों को ले लिया है हिरासत में

रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने शनिवार प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी धन्ना बाई के पति और ससुर की लगातार बीमारियों के चलते मृत्यु हो गई थी. इसके अलावा धन्ना बाई के पुत्र शंकर की दो पत्नियों की भी एक के बाद एक मौत हो गई थी. शंकर के एक वर्षीय बच्चे की भी बीमारी से मौत हो गई थी. परिवार में लगातार हो रही इन मौतों के लिए आरोपियों ने मृतक को जिम्मेदार ठहराया. धन्ना बाई यह मानने लगी थी कि उसकी देवरानी नानीबाई डायन है और उसी की वजह से परिवार में लगातार मौतें हो रही है. अंधविश्वास एवं तंत्र-मंत्र की भ्रांत मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.