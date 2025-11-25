रायसेन में 6 साल की मासूम से दरिंदगी, आक्रोशित भीड़ ने बाजार बंद कर किया प्रदर्शन

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में छह साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में भारी गुस्सा फैल गया है. आरोपी सलमान खान उर्फ नजर घटना के तीन दिन से फरार है और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार का दिन प्रदर्शन के नाम रहा. रायसेन जिला मुख्यालय के बाजार पूरी तरह बंद रहे.

वहीं, गौहरगंज, ओबेदुल्लागंज, मंडीदीप, सुल्तानपुर, सिलवानी में भीड़ में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जिले के उद्योगिक शहर ओबेदुल्लागंज और मंडीदीप में प्रदर्शन इतना व्यापक था कि भोपाल तक के 35 किमी के रास्ते में जाम की स्थिति बन गई. ड्रोन से देखिये इससे वाहन चालकों और दूरदराज के यात्रियों को किस तरह भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा.

प्रदर्शन के करीब 5 घण्टे बाद शाम को पुलिस ने राजमार्ग जाम कर बैठे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजकर उन्हें हटाया. वहीं, गौहरगंज थाने के बाहर बीते 48 से धरने पर बैठी लड़कियों एवं महिलाओं का प्रदर्शन जारी है. उनका कहना है कि आरोपित की गिरफ्तारी तक वे नहीं हटेंगी. देर श्याम स्थानीय विधायक सुरेंद्र पटवा भी उन्हें मनाने पहुंचे लेकिन इन महिलाओं ने थाने के सामने से हटने से मना कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

शनिवार रात को आरोपित सलमान खान उर्फ नजर पड़ोस के गांव की छह साल की बच्ची को घर से ले गया और उसे दुष्कर्म करने के बाद लहूलुहान हालत में जंगल में छोड़ गया था. बच्ची को भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सोमवार को पीड़ित बच्ची का हाल जाना और स्वजन को मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर जल्द से जल्द आरोपित को सजा दिलाने का आश्वासन दिया.

प्रशासन और संगठनों ने क्या कहा?

हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस-प्रशासन को अब 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. आज मंगलवार को भी जिले के करीब आधा दर्जन शहरों में बंद का आह्वान कर किया गया हैं.