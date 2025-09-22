पूनम पांडे को रामलीला में मंदोदरी का रोल देने पर भड़के कंप्यूटर बाबा, ये क्या कह दिया?

दिल्ली की लव कुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभा रहीं अभिनेत्री पूनम पांडे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. विश्व हिंदू परिषद के अलावा बीजेपी नेताओं की तरफ से पूनम पांडे को ये पात्र देने पर आपत्ति जताई है. वहीं अब इस पर 'कंप्यूटर बाबा' का भी बयान सामने आया है.

भिंड में कंप्यूटर बाबा ने कहा, "हम ये नहीं कह रहे कि पूनम को रोल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मंदोदरी का रोल देना क्यों जरूरी है? उन्हें सूर्पनखा का रोल दो- सबको उनके किरदार के हिसाब से कास्ट करो."

'फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए'

उन्होंने आगे कहा कि रामलीला के अध्यक्ष को एक बार फिर विचार करना चाहिए. रामचरित मानस पर कोई भी फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए. सनातन के आधार पर रामलीला होती है. सभी सनातनी ये रामलीला देखने जाते हैं.

'ऐसे लीला चलती तो पहले ही बंद हो जाती'

कंप्यूटर बाबा ने कहा, "उन्हें ये नहीं पता कि रामलीला के सौ साल कैसे पूरे हुए होंगे. अगर ऐसे लीला दिखाई जाती तो रामलीला पहले काफी ही बंद हो जाती." उन्होंने कहा कि जब आप रामलीला दिखा रहे हैं तो इसे कैसे दिखाया जाए, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए.

खड़ा हुआ विवाद

गौरतलब है कि दिल्ली की लोकप्रिय लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा रावण की पत्नी 'मंदोदरी' की भूमिका के लिए मॉडल सह अभिनेत्री पूनम पांडे को अनुबंधित किये जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मांग की है कि उनकी जगह किसी और को यह भूमिका दी जाए.