GST की नई दरें आज से लागू, दिल्ली में CTI ने शुरू किया अभियान, करेगी ये काम

हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRGST की नई दरें आज से लागू, दिल्ली में CTI ने शुरू किया अभियान, करेगी ये काम

GST Reform: सीटीआई उपाध्यक्ष राजेश खन्ना ने बताया कि कई दुकानदारों ने आज से ही पुराने एमआरपी स्टीकर हटाकर नई जीएसटी दरों के अनुसार संशोधित स्टीकर लगाना शुरू कर दिया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 22 Sep 2025 08:01 PM (IST)
देशभर में सोमवार (22 सितंबर) से देशभर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं. आम जनता को इस बदलाव का सीधा लाभ मिल सके, इसके लिए व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने राजधानी दिल्ली से जागरूकता अभियान की शुरुआत की. इसकी शुरुआत कश्मीरी गेट मार्केट से की गई, जहां पोस्टर और चार्ट के जरिए नई दरों की जानकारी ग्राहकों और व्यापारियों तक पहुंचाई जा रही है.

सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा ने बताया कि यह पोस्टर अभियान सिर्फ कश्मीरी गेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही इसे चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, कमला नगर, सरोजिनी नगर, चावड़ी बाजार, रोहिणी और राजौरी गार्डन जैसे प्रमुख बाजारों में भी चलाया जाएगा.

50 से ज्यादा वस्तुओं का तैयार किया गया जीएसटी चार्ट

बृजेश गोयल ने जानकारी दी कि सीटीआई ने 50 से ज्यादा वस्तुओं पर आधारित जीएसटी चार्ट तैयार किया है. इसमें 22 सितंबर से पहले और बाद की दरों की स्पष्ट तुलना दिखाई गई है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को यह बताना है कि जीएसटी दरों में कटौती का फायदा उन्हें उनकी जेब पर कैसे महसूस होगा.

वहीं, सीटीआई की टीम ने सोमवार (22 सितंबर) को अलग-अलग दुकानों पर जाकर व्यापारियों और दुकानदारों को नई दरों के बारे में अवगत कराया. गोयल ने कहा कि जब व्यापारी खुद अपडेट रहेंगे, तभी ग्राहकों को वास्तविक लाभ मिल पाएगा.

'एमआरपी स्टीकर भी बदले जा रहे'

सीटीआई उपाध्यक्ष राजेश खन्ना ने बताया कि कई दुकानदारों ने आज से ही पुराने एमआरपी स्टीकर हटाकर नई जीएसटी दरों के अनुसार संशोधित स्टीकर लगाना शुरू कर दिया है. इससे ग्राहकों को सीधे तौर पर कम दाम पर सामान उपलब्ध हो सकेगा.

Published at : 22 Sep 2025 08:01 PM (IST)
