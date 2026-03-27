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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'...उनके साथ हिंसा करना अपराध नहीं', पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान चर्चा में

'...उनके साथ हिंसा करना अपराध नहीं', पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान चर्चा में

MP News In Hindi: राम नवमी 2026 पर छतरपुर में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने राम के आदर्शों और राष्ट्रहित पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि जो देश के लिए हानिकारक हैं उनकी हिंसा करना अपराध नहीं है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 27 Mar 2026 09:08 AM (IST)
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मध्य प्रदेश में राम नवमी 2026 के अवसर पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बयान देकर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने कहा कि राम के आदर्शों पर चलते हुए अहिंसा को अपनाना चाहिए, लेकिन जो देश के लिए हानिकारक हैं, उनके खिलाफ हिंसा करना अपराध नहीं है. यह कार्यक्रम छतरपुर में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और राम जन्मोत्सव मनाया गया.

राम नवमी पर संदेश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का संदेश

राम नवमी के मौके पर शास्त्री ने एएनआई को दिए बयान में कहा, "सभी सनातनियों को रामजन्म उत्सव की ढेर शुभकामनाएं. राम के चरित्र से हमें सीखना है कि प्रजा का भला करें, प्रजा के साथ साथ हमें जीवों पर दया करनी है और अहिंसा के मार्ग को अपना कर चलना है, जो देश के लिए हानिकारक हैं उनकी हिंसा करना अपराध नहीं है ये राम जी ने रावण का वध करके सिखाया है."

हनुमान प्रतिमा और धार्मिक महत्व

कार्यक्रम के दौरान शास्त्री ने छतरपुर में स्थापित 51 फुट ऊंची अष्टधातु की हनुमान प्रतिमा का भी उल्लेख किया. उन्होंने इसे पूरे बुंदेलखंड और छतरपुर के लिए गर्व का विषय बताया. उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति को भी दर्शाती है. 2 अप्रैल को इस प्रतिमा का अनावरण महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है.

अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और भविष्य की योजनाएं

शास्त्री ने अपने आगामी अंतरराष्ट्रीय दौरे की जानकारी भी साझा की. उन्होंने बताया कि 6 मई को वे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे और 8 मई को वहां के संसद भवन में विश्व शांति और एकता पर संबोधन देंगे. उन्होंने इसे भारत और सनातन संस्कृति के वैश्विक प्रचार का अवसर बताया. इस दौरान उन्होंने छतरपुर और बुंदेलखंड के लोगों को राम नवमी की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र के निरंतर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास की कामना की.

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About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
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Published at : 27 Mar 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
MP News Dhirendra Shashtri Ram Navami 2026
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