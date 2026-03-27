'...उनके साथ हिंसा करना अपराध नहीं', पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान चर्चा में

मध्य प्रदेश में राम नवमी 2026 के अवसर पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बयान देकर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने कहा कि राम के आदर्शों पर चलते हुए अहिंसा को अपनाना चाहिए, लेकिन जो देश के लिए हानिकारक हैं, उनके खिलाफ हिंसा करना अपराध नहीं है. यह कार्यक्रम छतरपुर में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और राम जन्मोत्सव मनाया गया.

राम नवमी पर संदेश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का संदेश

राम नवमी के मौके पर शास्त्री ने एएनआई को दिए बयान में कहा, "सभी सनातनियों को रामजन्म उत्सव की ढेर शुभकामनाएं. राम के चरित्र से हमें सीखना है कि प्रजा का भला करें, प्रजा के साथ साथ हमें जीवों पर दया करनी है और अहिंसा के मार्ग को अपना कर चलना है, जो देश के लिए हानिकारक हैं उनकी हिंसा करना अपराध नहीं है ये राम जी ने रावण का वध करके सिखाया है."

#WATCH | Chhatarpur, MP | On the occassion of Ram Navami, Bageshwar Dham Peethadhish Dhirendra Krishna Shastri says, "Best wishes to all Sanatanis... We have to learn from the character of Ram that we should do good to our subjects, we have to be kind to living beings and follow… pic.twitter.com/sJs7uEgOaI — ANI (@ANI) March 26, 2026

हनुमान प्रतिमा और धार्मिक महत्व

कार्यक्रम के दौरान शास्त्री ने छतरपुर में स्थापित 51 फुट ऊंची अष्टधातु की हनुमान प्रतिमा का भी उल्लेख किया. उन्होंने इसे पूरे बुंदेलखंड और छतरपुर के लिए गर्व का विषय बताया. उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति को भी दर्शाती है. 2 अप्रैल को इस प्रतिमा का अनावरण महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है.

अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और भविष्य की योजनाएं

शास्त्री ने अपने आगामी अंतरराष्ट्रीय दौरे की जानकारी भी साझा की. उन्होंने बताया कि 6 मई को वे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे और 8 मई को वहां के संसद भवन में विश्व शांति और एकता पर संबोधन देंगे. उन्होंने इसे भारत और सनातन संस्कृति के वैश्विक प्रचार का अवसर बताया. इस दौरान उन्होंने छतरपुर और बुंदेलखंड के लोगों को राम नवमी की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र के निरंतर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास की कामना की.