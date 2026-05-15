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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: इंदौर के सराफा बाजार में देर रात बदमाशों का उत्पात, CCTV में कैद वारदात, 5 गिरफ्तार

Indore News: इंदौर के सराफा बाजार में देर रात बदमाशों का उत्पात, CCTV में कैद वारदात, 5 गिरफ्तार

Indore News In Hindi: इंदौर के धान गली में देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश की. पुलिस ने CCTV के आधार पर 3 नाबालिगों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 15 May 2026 10:37 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सबसे व्यस्त और चर्चित सराफा बाजार इलाके में देर रात बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया. सराफा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 'धान गली' में पांच युवकों ने नशे की हालत में दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश की और चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया.

गनीमत यह रही कि वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके. इस पूरी वारदात का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पांच आरोपियों को धर दबोचा है.

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नशे में धुत युवकों ने धान गली में मचाया हंगामा

जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात कुछ युवक खाने-पीने के उद्देश्य से सराफा बाजार पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि सभी युवक नशे की हालत में थे और द्वारकापुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं. इसी दौरान वे धान गली इलाके में पहुंचे और वहां मौजूद दुकानों के शटर और ताले तोड़ने का प्रयास करने लगे. बदमाशों ने इलाके में काफी हंगामा भी मचाया, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

वायरल CCTV फुटेज ने खोली पोल

इस पूरी घटना के दौरान बदमाशों की यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी रात के अंधेरे में दुकानों के बाहर घूम रहे हैं और उनके ताले तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत जांच के आदेश दिए गए.

3 नाबालिगों समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही सराफा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. पुलिस ने फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर तत्परता दिखाते हुए अपराध दर्ज किया और मामले में संलिप्त पांचों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए पांच आरोपियों में से तीन नाबालिग हैं, जबकि दो आरोपी बालिग हैं. बालिग आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

फिलहाल, पुलिस सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये आरोपी शहर में हुई अन्य चोरी या लूट की वारदातों में भी शामिल रहे हैं.

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Published at : 15 May 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
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