हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: 'कौन बनेगा करोड़पति' से चमकी किस्मत, अब सलाखों के पीछे, करोड़ों के घोटाले में फंसी महिला तहसीलदार

MP News: 'कौन बनेगा करोड़पति' से चमकी किस्मत, अब सलाखों के पीछे, करोड़ों के घोटाले में फंसी महिला तहसीलदार

MP News In Hindi: मध्य प्रदेश में केबीसी से पहचान बनाने वाली तहसीलदार अमृता सिंह तोमर को 2.5 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत घोटाले में गिरफ्तार किया गया. जांच में बड़े फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं.

By : पीटीआई- भाषा, एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 Mar 2026 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेकर पहचान बनाने वाली महिला तहसीलदार अमृता सिंह तोमर को 2.5 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने उन्हें ग्वालियर के चंद्रावदनी नाका स्थित उनके घर से पकड़ा.

अधिकारियों के अनुसार यह पूरा मामला साल 2021 का है, जब बड़ौदा तहसील में बाढ़ राहत राशि के वितरण में गड़बड़ी सामने आई थी. आरोप है कि राहत के नाम पर करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किया गया. जांच के दौरान अमृता तोमर का नाम सामने आया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई.

पहले ही पद से हटा दी गई थीं 

बताया जा रहा है कि अमृता तोमर विजयपुर में तहसीलदार के पद पर तैनात थीं. लेकिन गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही कलेक्टर अर्पित वर्मा ने उन्हें पद से हटा दिया था. यह कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही जांच को देखते हुए की गई थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए तोमर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी. लेकिन दोनों ही अदालतों ने उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी.

ड्यूटी से गायब थीं, फिर हुई गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया कि अमृता तोमर कुछ समय से ड्यूटी पर नहीं आ रही थीं और उनका पता भी नहीं चल रहा था. इसके बाद टीम ने तकनीकी मदद से उन्हें ट्रेस किया और आखिरकार उनके घर से गिरफ्तार कर लिया.

KBC में जीते थे 50 लाख रुपये

अमृता तोमर उस समय चर्चा में आई थीं जब उन्होंने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में भाग लेकर 50 लाख रुपये जीते थे. उनकी इस उपलब्धि के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी, लेकिन अब वही नाम एक बड़े घोटाले के आरोप में सामने आ रहा है.

गिरफ्तारी के बाद अमृता तोमर को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में शिवपुरी जेल भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 27 Mar 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Gwalior News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
MP News: 'कौन बनेगा करोड़पति' से चमकी किस्मत, अब सलाखों के पीछे, करोड़ों के घोटाले में फंसी महिला तहसीलदार
एमपी: 'कौन बनेगा करोड़पति' से चमकी किस्मत, अब सलाखों के पीछे, करोड़ों के घोटाले में फंसी महिला तहसीलदार
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और पिकअप की भिड़ंत में 10 लोगों की मौत, 30 घायल
छिंदवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और पिकअप की भिड़ंत में 10 लोगों की मौत, 30 घायल
मध्य प्रदेश
Indore New: पेंटहाउस विवाद में खौफनाक वारदात, महिला इंजीनियर को पिता-पुत्र ने कार से कुचला
इंदौर: पेंटहाउस विवाद में खौफनाक वारदात, महिला इंजीनियर को पिता-पुत्र ने कार से कुचला
मध्य प्रदेश
Petrol Diesel Crisis Live: LPG, पेट्रोल, डीजल के संकट के दावों के बीच कल प्रधानमंत्री करेंगे मुख्यमंत्री के साथ बैठक
LPG, पेट्रोल, डीजल के संकट के दावों के बीच कल प्रधानमंत्री करेंगे मुख्यमंत्री के साथ बैठक
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ड्रैगन का वॉरशिप 'द किंग' पहुंचा कराची पोर्ट! क्या ईरान संग जंग में शामिल होने की तैयारी कर रहे चीन और पाकिस्तान?
ड्रैगन का वॉरशिप 'द किंग' पहुंचा कराची पोर्ट! क्या ईरान संग जंग में शामिल होने की तैयारी कर रहे चीन और पाकिस्तान?
महाराष्ट्र
ट्रांसवुमन के साथ वायरल वीडियो से महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल! कांग्रेस ने की मंत्री के इस्तीफे की मांग
ट्रांसवुमन के साथ वायरल वीडियो से महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल! कांग्रेस ने की मंत्री के इस्तीफे की मांग
विश्व
Iran-US War: जंग के बीच ईरान का पावर शो! ग्राउंड वॉर के लिए लाखों लोगों को कर रहा तैयार, जानें खतरनाक प्लान
जंग के बीच ईरान का पावर शो! ग्राउंड वॉर के लिए लाखों लोगों को कर रहा तैयार, जानें खतरनाक प्लान
आईपीएल 2026
कब से कब तक खेला जाएगा IPL 2026 का टूर्नामेंट, जानें फाइनल की तारीख!
कब से कब तक खेला जाएगा IPL 2026 का टूर्नामेंट, जानें फाइनल की तारीख!
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 8 Worldwide: दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ का भौकाल, 8वें दिन 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के 3 साल पुराने रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'यह चुनाव कौरवों के साथ पांडव की लड़ाई', ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला
'यह चुनाव कौरवों के साथ पांडव की लड़ाई', ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला
एग्रीकल्चर
Home Gardening Pistachio: बाजार से पिस्ता खरीदना भूल जाएंगे! घर के गमले में पिस्ता उगाने का ये है सबसे आसान तरीका
बाजार से पिस्ता खरीदना भूल जाएंगे! घर के गमले में पिस्ता उगाने का ये है सबसे आसान तरीका
जनरल नॉलेज
24 अकबर रोड वाले कांग्रेस मुख्यालय में कितने कमरे, किसने किया था इसे डिजाइन?
24 अकबर रोड वाले कांग्रेस मुख्यालय में कितने कमरे, किसने किया था इसे डिजाइन?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget