सीकर में डॉक्टर बनने का सपना अधूरा, NEET छात्र ने दी जान, परिवार ने पढ़ाई में लगाए थे लाखों

राजस्थान के सीकर में NEET की तैयारी कर रहे 22 वर्षीय छात्र प्रदीप मेघवाल ने शनिवार (16 मई) सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है. प्रदीप झुंझुनूं जिले के गुड्डा गोडजी क्षेत्र का रहने वाला था और पिछले तीन सालों से सीकर के GCI कोचिंग संस्थान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. वह अपनी बहन के साथ किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा था.

बहन के नहाने के दौरान कमरे में लगाई फांसी

परिवार के अनुसार प्रदीप पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर और मेहनती छात्र था. घटना के समय उसकी बहन नहा रही थी. इसी दौरान प्रदीप ने कमरे में फांसी लगा ली. जब घटना की जानकारी मिली तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

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आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी 8 से 11 लाख खर्च

परिजनों ने बताया कि प्रदीप को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करने के लिए परिवार ने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद करीब 8 से 11 लाख रुपये तक उसकी पढ़ाई पर खर्च किए. परिवार ने बेटे की कोचिंग और पढ़ाई के लिए कई त्याग किए और इसी कारण वे अपना मकान भी नहीं बनवा पाए. परिवार को उम्मीद थी कि प्रदीप डॉक्टर बनकर घर की स्थिति बदलेगा.

स्थानीय लोगों और कोचिंग संस्थान के साथ पढ़ने वाले छात्रों ने प्रदीप को शांत स्वभाव, अनुशासित और मेहनती छात्र बताया है. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के पीछे की वजहों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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