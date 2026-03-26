छिंदवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और पिकअप की भिड़ंत में 10 लोगों की मौत, 30 घायल

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में गुरुवार (26 मार्च) को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां सिमरिया हनुमान मंदिर के पास एक यात्री बस और पिकअप वाहन के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. इस दुखद हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. वहीं सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया है.

यह बस छिंदवाड़ा से भंडारकुंड की ओर जा रही थी. घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे. घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए प्रशासन ने तत्परता दिखाई और 'ग्रीन कॉरिडोर' बनाकर सभी मरीजों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम को अलर्ट पर रखा गया है ताकि घायलों का त्वरित उपचार किया जा सके.

करीब 40 यात्री थे सवार

छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बताया कि घायलों की सही संख्या अभी बताना मुश्किल है. उनके मुताबिक हादसे में छह पुरुषों, तीन महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसे के समय बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे.

अधिकारियों ने सभी घायलों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों के माध्यम से जिला अस्पताल और अन्य अस्पताल पहुंचाया गया. घटना के बाद जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे.

हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख

घटना को लेकर सीएम मोहन यादव का भी बयान सामने आया है, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "आज शाम को छिंदवाड़ा-नागपुर रोड पर हुई सड़क दुर्घटना हृदय विदारक है. प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता हूं."

'अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश'

सीएम ने आगे लिखा, "मैंने संबंधित अधिकारियों को घायलों के इलाज के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. जबलपुर से डॉक्टर्स के दल छिंदवाड़ा और नागपुर भेजने के निर्देश दिए हैं. छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह जी को भी अपने कार्यक्रम परिवर्तित कर छिंदवाड़ा पहुंचने के लिए निर्देशित किया है."

4-4 लाख रुपये मिलेगा मुआवजा

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान करते हुए लिखा, "मृतकों के निकटम परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा. भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी घायलों के उपचार की सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है.