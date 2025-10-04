राहुल गांधी के विदेश में दिए बयानों पर भड़के मंत्री विश्वास सारंग, कहा- 'थोड़ी परिपक्वता लाएं'

मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खंडवा में हुई दर्दनाक घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है और हम सभी मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं. मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू के तुरंत आदेश दिए थे. इसके अलावा, मृतक परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने 4 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा भी की है.

मंत्री सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने एक बार दोबारा बचपना दिखाया है. विदेश की धरती पर जाकर इस तरह से हिंदुस्तान के मान और सम्मान को गिराना, यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है." उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी भूल रहे हैं कि जब वह विदेश जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं तो वह नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जा रहे हैं.

सारंग ने आगे कहा, "हिंदुस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके नेता प्रतिपक्ष के नाते हो रहा है और वह यदि नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो यह देश के लोकतंत्र के कारण ही है. वह मेच्योर नहीं हैं. वह हर समय बचपना करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम भारत में भी करते हैं. उसी तरह से वह विदेशी धरती पर भी देश के मान और सम्मान को गिराने का काम करते हैं."

सारंग ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा, "मुझे लगता है राहुल गांधी को यह बचपना छोड़ना पड़ेगा. जिस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में टिप्पणी की है, वह भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर समय इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाया है."

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर घेरा

मंत्री ने कहा, "आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने ही लड़ी है. दो दिन पहले ही चिदंबरम ने अपनी पार्टी की सरकार की असफलताओं का खुलासा किया, खासकर 26/11 के बाद पाकिस्तान को सेफ पैसेज देने की बात. यह हम नहीं कह रहे, बल्कि चिदंबरम ने ही कहा है."

सारंग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर समय ताकत के साथ सरकार चलाई है. चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, हर जगह बीजेपी ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है. उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एक ऐसा अराजनीतिक संगठन है, जिसने देश का मान और सम्मान हमेशा बढ़ाया है.

RSS पर राहुल गांधी की आलोचना की

मंत्री ने कहा, "राहुल आप अभियान की यथार्थ जानकारी नहीं रखते और स्क्रिप्टेड बातें बोलते हैं. आरएसएस ने आजादी से पहले और आजादी के बाद इस देश की स्वतंत्रता और अखंडता बनाए रखने में जो योगदान दिया, उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते. आपके मुंह से आरएसएस का नाम लेना उचित नहीं है."

सारंग ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि उन्हें थोड़ी मेच्योरिटी लानी चाहिए. उन्होंने कहा कि विदेश जाकर हिंदुस्तान के बारे में जो अनर्गल बातें राहुल जी बोलते हैं, वह देशद्रोह की श्रेणी में आती हैं.