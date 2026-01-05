MP School Holiday: उत्तर भारत में लगातार बढ़ती ठंड, शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है. घने कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सुबह-शाम विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. कई राज्यों में छुट्टियों की वजह से स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है. हालांकि, कई स्कूल 8वीं तक खुलेंगे. यहां बताया गया है कि स्कूलों में और कितनी छुट्टियां बढ़ाई गई हैं.

प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला

बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. गिरते तापमान और कड़ाके की सर्दी की वजह से क्लास 1 से 8 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए तीन दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है.

सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा आदेश

प्रशासन के जारी यह आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा. अधिकारियों के अनुसार, सुबह और रात के समय ठंड में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसका छोटे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने की संभावना है. बच्चों को ठंड से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है.

बड़ी क्लास और मौसम का हाल

सूत्रों के मुताबिक, स्कूल मैनेजमेंट IX क्लास और उससे ऊपर के स्टूडेंट्स की क्लास पर अपने लेवल पर फैसला लेगा और ज़रूरी इंतज़ाम करेगा. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन लगातार हालात पर नज़र रखे हुए है.

यह भी पढ़ें -

Punjab: वेटलिफ्टर बेटी को पिता ने मौत के घाट उतारा, आगे पढ़ाने के था खिलाफ, मां ने पुलिस को सुनाई आपबीती

Punjab: ठंड में भी फट गया फ्रिज का कंप्रेसर, बुरी तरह झुलसे पति-पत्नी, महिला की हालत नाजुक