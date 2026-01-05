महाराष्ट्र में बीजेपी की नेता नवनीत राणा ने हिंदुओं से चार-चार बच्चे पैदा करने की बात कही थी, जिसके बाद से सियासी कोहराम मच गया था. नवनीत राणा ने कुछ समय पहले ही साफ तौर पर यह बयान दिया था कि उन्होंने किसी मौलवी को बोलते सुना था कि वह 19 बच्चों में भी खुश नहीं हैं. अगर भारत को बचाना है तो हिंदुओं को कम से कम चार बच्चे तो करने ही चाहिए.

इसपर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया था. महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में प्रचार करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार, 4 जनवरी को अमरावती में नवनीत राणा के बयान पर जवाब दिया था. उन्होंने कहा था "चार नहीं आप आठ बच्चे करो, हमें क्या?"

'ओवैसी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए'- नवनीत राणा

AIMIM प्रमुख के जवाब पर अब फिर नवनीत राणा ने प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा, "लोकतंत्र बदल रहा है. ओवैसी को इसपर बोलना चाहिए. अगर आपको इस देश में रहना है, तो आपको संविधान का सम्मान करना चाहिए."

इतना ही नहीं, नवनीत राणा ने ओवैसी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग तक रख दी. उन्होंने कहा, "असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए. वहां जाकर वह 10 नहीं, 20 बच्चे पैदा करें."

नवनीत राणा के असदुद्दीन ओवैसी से सवाल

नवनीत राणा ने आगे कहा, "ओवैसी, हम जानते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है. डेमोक्रेसी पर बोलो. आप संसद के सदस्य हैं. आप संविधान का सम्मान नहीं करते. आप भारत माता की जय नहीं कहते. आप वंदे मातरम् नहीं कहते, तो आप इस देश में क्या मानते हैं?"

वहीं, नवनीत राणा ने चुनाव आयोग के सामने डिमांड रख दी कि ओवैसी की पार्टी AIMIM की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए और उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए.

