Punjab: ठंड में भी फट गया फ्रिज का कंप्रेसर, बुरी तरह झुलसे पति-पत्नी, महिला की हालत नाजुक

Punjab News: पंजाब के लुधियाना से एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है. यहां 4 जनवरी को एक घर में अचानक फ्रिज का कंप्रेसर फट गया, जिससे पति-पत्नी बुरी तरह झुलस गए. इस घटना ने इलाके में सभी को हिलाकर रख दिया है. आमतौर पर ऐसी घटना भीषण गर्मी में होती है, ठंड में नहीं.

दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया

बता दें कि धमाके के बाद घर में चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत अंदर दाखिल हुए और दोनों को प्राथमिक उपचार देकर सिविल अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने महिला की हालत ज्यादा गंभीर देखकर दोनों को PGI रेफर कर दिया. महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, उसका चेहरा और छाती आग की चपेट में आए हैं. झुलसे जोड़े की पहचान 32 साल की नीतू और 32 साल के नीरज के रूप में हुई है.

ऐसे हुआ धमाका

सिविल अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक जोड़ा ऋषि नगर के रहने वाले हैं. नीतू ने फ्रिज में सामान रखने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, तुरंत कंप्रेसर फट गया. उस समय पति नीरज भी पास ही मौजूद था. वह जब पत्नी को आग से बचाने लगा तो उसकी बांह भी झुलस गई. शोर सुनकर आसपास के लोगों ने दोनों को घर से बाहर निकालकर सुरक्षित किया. फिलहाल दोनों का इलाज PGI में जारी है.

2 महीने के इलाज के बाद महिला की मौत

इसी तरह कुछ दिन पहले भी पंजाब के फरीदकोट से भी चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में पिछले 2 महीनों से इलाज अधीन महिला भवानी की बीती रात मौत हो गई. भवानी गांव सुनेत की रहने वाली थी. दो महीने पहले वह अपने घर के बाहर आग के आगे हाथ सेंक रही थी, इस दौरान अचानक उसके कपड़ों को आग लग गई. आग के कारण वह गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया था. लंबे इलाज के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

जिस कारण वह काफी ज्यादा झुलस गई थी. 2 महीने के लंबे इलाज के दौरान अब उसकी मौत हो गई. भवानी के दो बच्चे हैं—एक बेटा और एक बेटी. अब उन दोनों की देखभाल उसकी मां और बहन करेंगी. परिवार में केवल यह दो ही बच्चे हैं. भवानी का पति लापता बताया जा रहा है. वह अपनी मां और बहन के साथ ही रहती थी.

ऐसे लगी थी कपड़ों में आग

नवंबर महीने में ठंड से बचने के लिए वह आग ताप रही थी, इस दौरान अचानक उसके कपड़ों को आग लग गई. गंभीर हालत में उसे पहले सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से बाद में फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल में दाखिल करवाया गया. वहां इलाज के दौरान बीती रात उसकी मौत हो गई. अब दोनों बच्चों की पालना-पोषण की जिम्मेदारी मां और बहन पर रहेगी.