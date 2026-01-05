Punjab Murder News: पंजाब के मोहाली जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी. मृतका मोहाली में बी.कॉम की डिग्री कर रही थी. आरोपी पिता हरपाल सिंह ने रूढ़िवादी सोच के चलते बेटी की पढ़ाई का विरोध किया और रविवार को झगड़े के दौरान कुदाल (या दरांती) से बार-बार वार कर उसकी हत्या कर दी.

घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है. सूचना मिलने पर, कबरवाला पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की. पुलिस ने मृतका की मां से पूछताछ की.

इसके बाद पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उसकी मां के बयान के आधार पर, आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मां के मुताबिक, उसकी बेटी पढ़ाई करना और खेल खेलना चाहती थी, लेकिन उसका पिता इसके हक में नहीं था. दोनों में अक्सर इस बात पर बहस होती रहती थी.

विस्तार से जानें पूरा मामला

मृतका मोहाली में बी.कॉम की पढ़ाई कर रही थी, जिसकी पहचान चमनप्रीत कौर के रूप में हुई है, मोहाली में बी.कॉम की डिग्री कर रही थी. शुरुआती पुलिस जांच से पता लगा है कि आरोपी पिता हरपाल सिंह अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई का विरोध करता था. वह रूढ़िवादी विचार रखता था और डरता था कि बाहर पढ़ाई करने से उसका जीवन बिगड़ जाएगा. इस कारण अक्सर परिवार में बहस होती थी.

सूचना मां ने पुलिस को दी

रविवार को फिर हुआ झगड़ा, पिता ने कुदाल से हमला किया. पुलिस के मुताबिक, मां ने अपने बयान में कहा कि रविवार सुबह मां और बेटी में इसी बात को लेकर बहस हुई थी. दोनों अपने-अपने स्टैंड पर अड़े थे. जब स्थिति बिगड़ गई तो गुस्से में आए हरपाल सिंह ने अपनी बेटी पर कुदाल से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिर वह मौके से भाग गया. यह सूचना मां ने पुलिस को दी.