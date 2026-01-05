Punjab: वेटलिफ्टर बेटी को पिता ने मौत के घाट उतारा, आगे पढ़ाने के था खिलाफ, मां ने पुलिस को सुनाई आपबीती
Punjab News: पंजाब के मोहाली जिले से एक शर्मनाक और हैरान करने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां एक शख्स ने अपनी बेटी की हत्या कर दी. हत्या का कारण जानकर आप भी चौंक जाएंगे. जानिए पूरा मामला.
इसके बाद पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उसकी मां के बयान के आधार पर, आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मां के मुताबिक, उसकी बेटी पढ़ाई करना और खेल खेलना चाहती थी, लेकिन उसका पिता इसके हक में नहीं था. दोनों में अक्सर इस बात पर बहस होती रहती थी.
विस्तार से जानें पूरा मामला
मृतका मोहाली में बी.कॉम की पढ़ाई कर रही थी, जिसकी पहचान चमनप्रीत कौर के रूप में हुई है, मोहाली में बी.कॉम की डिग्री कर रही थी. शुरुआती पुलिस जांच से पता लगा है कि आरोपी पिता हरपाल सिंह अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई का विरोध करता था. वह रूढ़िवादी विचार रखता था और डरता था कि बाहर पढ़ाई करने से उसका जीवन बिगड़ जाएगा. इस कारण अक्सर परिवार में बहस होती थी.
सूचना मां ने पुलिस को दी
रविवार को फिर हुआ झगड़ा, पिता ने कुदाल से हमला किया. पुलिस के मुताबिक, मां ने अपने बयान में कहा कि रविवार सुबह मां और बेटी में इसी बात को लेकर बहस हुई थी. दोनों अपने-अपने स्टैंड पर अड़े थे. जब स्थिति बिगड़ गई तो गुस्से में आए हरपाल सिंह ने अपनी बेटी पर कुदाल से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिर वह मौके से भाग गया. यह सूचना मां ने पुलिस को दी.
