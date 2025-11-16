हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशग्वालियर में ट्रैक्टर-ट्रॉली और SUV की भीषण भिड़ंत, दर्दनाक हादसे में 5 युवकों की मौत

ग्वालियर में ट्रैक्टर-ट्रॉली और SUV की भीषण भिड़ंत, दर्दनाक हादसे में 5 युवकों की मौत

MP News: झांसी रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और एसयूवी की भिड़ंत में पांच दोस्तों की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने जांच शुरू कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 16 Nov 2025 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

ग्वालियर जिले में रविवार (16 नवंबर) सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें पांच दोस्तों की जान चली गई. यह हादसा ग्वालियर-झांसी हाईवे पर मलवा कॉलेज के पास सुबह लगभग 6 बजे हुआ.

जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार एसयूवी गाड़ी अनियंत्रित होकर रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आधा हिस्सा ट्रॉली के नीचे दब गया.

झांसी सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत

पुलिस के अनुसार, कार झांसी से ग्वालियर की ओर आ रही थी. डीएसपी (क्राइम) नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि टक्कर के कारण कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और एयरबैग फटने के बावजूद किसी की जान नहीं बच सकी. मौके पर पांचों युवकों की मौत हो गई. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कार की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी.

मृतकों की पहचान क्षितिज उर्फ प्रिंस राजावत, कौशल भदौरिया, आदित्य प्रताप सिंह जादौन, अभिमन्यु सिंह और एक अन्य युवक के रूप में की गई है. सभी युवक 25 साल से कम उम्र के थे और इनमें से कुछ अपने परिवार के इकलौते बेटे थे.

कटर मशीनों के जरिए शवों को मलबे से निकाला बाहर

जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कटर मशीनों के जरिए शवों को मलबे से बाहर निकाला गया. कार का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन काफी कठिन रहा. शवों को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेज दिया गया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये पांच दोस्त झांसी में जन्मदिन मनाकर ग्वालियर लौट रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद हाईवे कुछ समय के लिए जाम हो गया. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

घटना के बाद परिवार वालों में दौड़ी शोक की लहर

अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच में तेज रफ्तार, सड़क की स्थिति और संभावित लापरवाही के पहलुओं को शामिल किया जाएगा. स्थानीय लोगों और परिवार वालों में शोक की लहर दौड़ गई है. पूरे इलाके में हादसे की वजह से मातम छा गया है और प्रशासनिक स्तर पर हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

यह हादसा सड़क सुरक्षा के महत्व को दोबारा याद दिलाता है और हाईवे पर वाहन चालकों को सतर्क रहने की चेतावनी देता है. पुलिस ने भी यात्रियों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि तेज रफ्तार और लापरवाही से बचें.

ये भी पढ़िए- ‘तेजस्वी, संजय, रमीज का नाम लें तो चप्पल उठा कर मारा जाएगा’ रोहिणी आचार्य का सनसनीखेज दावा

Published at : 16 Nov 2025 01:41 PM (IST)
Tags :
Gwalior Accident MP News Road Accident MADHYA PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case Breaking: कार धमाका करने से पहले दिल्ली में उमर 14 दिन तक घूमा था | ABP News
Lalu Family Rift: चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में उथल-पुथल, Rohini ने तोड़ा परिवार से नाता
Lalu Family Rift: 'सभी बहन-बेटियां अपना घर देखें'- Rohini Acharya का X पर एक और बड़ा पोस्ट | Breaking
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी BJP, अमित मालवीय-निशिकांत दुबे ने किया ट्वीट
Lalu Family Rift: पार्टी-परिवार छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य के पोस्ट से आया भूचाल | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget