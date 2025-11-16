ग्वालियर में ट्रैक्टर-ट्रॉली और SUV की भीषण भिड़ंत, दर्दनाक हादसे में 5 युवकों की मौत

ग्वालियर जिले में रविवार (16 नवंबर) सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें पांच दोस्तों की जान चली गई. यह हादसा ग्वालियर-झांसी हाईवे पर मलवा कॉलेज के पास सुबह लगभग 6 बजे हुआ.

जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार एसयूवी गाड़ी अनियंत्रित होकर रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आधा हिस्सा ट्रॉली के नीचे दब गया.

झांसी सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत

पुलिस के अनुसार, कार झांसी से ग्वालियर की ओर आ रही थी. डीएसपी (क्राइम) नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि टक्कर के कारण कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और एयरबैग फटने के बावजूद किसी की जान नहीं बच सकी. मौके पर पांचों युवकों की मौत हो गई. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कार की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी.

मृतकों की पहचान क्षितिज उर्फ प्रिंस राजावत, कौशल भदौरिया, आदित्य प्रताप सिंह जादौन, अभिमन्यु सिंह और एक अन्य युवक के रूप में की गई है. सभी युवक 25 साल से कम उम्र के थे और इनमें से कुछ अपने परिवार के इकलौते बेटे थे.

कटर मशीनों के जरिए शवों को मलबे से निकाला बाहर

जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कटर मशीनों के जरिए शवों को मलबे से बाहर निकाला गया. कार का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन काफी कठिन रहा. शवों को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेज दिया गया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये पांच दोस्त झांसी में जन्मदिन मनाकर ग्वालियर लौट रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद हाईवे कुछ समय के लिए जाम हो गया. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

घटना के बाद परिवार वालों में दौड़ी शोक की लहर

अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच में तेज रफ्तार, सड़क की स्थिति और संभावित लापरवाही के पहलुओं को शामिल किया जाएगा. स्थानीय लोगों और परिवार वालों में शोक की लहर दौड़ गई है. पूरे इलाके में हादसे की वजह से मातम छा गया है और प्रशासनिक स्तर पर हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

यह हादसा सड़क सुरक्षा के महत्व को दोबारा याद दिलाता है और हाईवे पर वाहन चालकों को सतर्क रहने की चेतावनी देता है. पुलिस ने भी यात्रियों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि तेज रफ्तार और लापरवाही से बचें.

