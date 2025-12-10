MP: मंत्री प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग तेज, कांग्रेस नेताओं ने नेम प्लेट पर पोती कालिख

मध्यप्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बुधवार (10 दिसंबर) को उनके सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया और बाहर लिखे नाम पट्ट पर कालिख पोत दी. गांजा तस्करी के आरोप में प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी की गिरफ्तार के बाद कांग्रेस राज्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्य में प्रदर्शन कर रही है. इस दौरान प्रदेश की मोहन यादव सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए.

सतना जिले की रामपुर बघेलान पुलिस ने सोमवार को अनिल बागरी और उसके साथी पंकज सिंह को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 46 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ.

प्रतिमा बागरी के आवास पर पहुंचकर कांग्रेस का प्रदर्शन

भोपाल जिला (शहर) युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित खत्री के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे अतिसुरक्षित माने जाने वाले 74 बंगले इलाके स्थित प्रतिमा बागरी के सरकारी आवास पर पहुंचा और वहां लगे नाम पट्ट पर कालिख पोत दी. इसके बाद खत्री युवा कांग्रेस के महामंत्री प्रिंस नवांगे, अनीस शर्मा और मोहन रुडेले सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने ‘प्रतिमा बागरी इस्तीफा दो’ और ‘मोहन सरकार मुर्दाबाद’ के नारे लगाए.

प्रदर्शन की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से बाहर निकालकर स्थिति को नियंत्रित किया. इससे पहले, प्रदेश की मंत्री प्रतिमा बागरी ने मंगलवार को कहा था कि उनका अपने भाई अनिल बागरी से उनका कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा था कि सरकार और कानून अपना काम कर रहे हैं और जो भी गलत करेगा उसे दंड मिलेगा. छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से घिरीं बागरी ने कहा कि कई बार मीडिया बिना पुष्टि के रिश्तेदारी जोड़ देता है, इसलिए पहले तथ्यों की जांच जरूरी है.