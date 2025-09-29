हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP: सिंगर सोनू निगम को मिला राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, CM मोहन यादव ने किया सम्मानित

MP: सिंगर सोनू निगम को मिला राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, CM मोहन यादव ने किया सम्मानित

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया. संगीत संध्या में अंकित तिवारी ने मधुर प्रस्तुतियां दीं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: हसनैन | Updated at : 29 Sep 2025 11:57 AM (IST)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर की सांस्कृतिक धरती पर आज गीत-संगीत के आयोजित अद्भुत, भव्य एवं गरिमामय समारोह में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से विभूषित किया. यह आयोजन संस्कृति विभाग तथा जिला प्रशासन इंदौर के सहयोग से हुआ.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर ने अपने स्वर से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. उनके नाम पर दिया जाने वाला यह सम्मान अद्वितीय है. यह उन कलाकारों के योगदान को नमन है, जिन्होंने गीत-संगीत के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है.

सोनू निगम को संगीत में अद्वितीय योगदान के लिए सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज हम विश्व प्रसिद्ध गायक सोनू निगम को सम्मानित कर गौरांवित हो रहे हैं. सोनू निगम के आने से ऐसा लग रहा है जैसे अमावस की रात में पूनम का चांद आया है. उन्होंने कहा कि आज हम गर्वित है कि संगीत की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. इंदौर की संगीत परंपरा अद्वितीय है.

पार्श्व गायक सोनू निगम ने भावुक स्वर में कहा कि लता जी हमारे लिए केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि संगीत की जीती-जागती परंपरा रही हैं. इस सम्मान को पाकर मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं. यह पल मेरे जीवन के सबसे खास पलों में से एक है.

यह सम्मान मिलना बेहद गौरव का विषय है- सोनू निगम 

सोनू निगम ने कहा कि जिस लता मंगेशकर अलंकरण समारोह में प्रस्तुति देने के लिए मैं 30 साल पूर्व इंदौर आया था, उसी सम्मान समारोह में मुझे आज यह सम्मान मिलना बेहद गौरव का विषय है.

संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरव का है, क्योंकि संगीत जगत की महान हस्ती भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म दिवस है और उसी दिन हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं.

संगीत संध्या में अंकित तिवारी ने दी मनमोहक प्रस्तुति 

डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. लता जी के नाम पर सम्मान प्रदान करना मध्यप्रदेश के लिए गर्व की बात है. लता जी ने भारतीय संस्कृति और संगीत को विश्व स्तर पर स्थापित किया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से समारोह में साल 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान सुप्रतिष्ठित पार्श्व गायक सोनू निगम (मुंबई) को प्रदान किया गया. अलंकरण के पश्चात संगीत संध्या का आयोजन हुआ जिसमें लोकप्रिय पार्श्व गायक अंकित तिवारी एवं उनके दल ने एक से बढ़कर एक मधुर प्रस्तुतियां दीं और श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया. 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्वर कोकिला लता मंगेशकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किये. साथ ही लता मंगेशकर के जीवन पर केन्द्रित चित्र लतिका का अवलोकन भी किया.

Published at : 29 Sep 2025 11:57 AM (IST)
SONU NIGAM Indore News MP News MOHAN YADAV
