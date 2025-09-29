हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MP: एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वदेशी संकल्प, ग्रामीणों और कारीगरों को किया प्रोत्साहित

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रामीणों को स्वदेशी संकल्प दिलाया, किसानों को भावांतर योजना की जानकारी दी और कारीगरों को प्रोत्साहित किया. पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाने व खादी खरीदने की अपील की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: हसनैन | Updated at : 29 Sep 2025 07:43 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार सबके समग्र विकास का ध्येय लेकर आगे बढ़ रही है. किसान, गरीब, युवा, महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए पृथक-पृथक मिशन चलाये जा रहे हैं. सबका विकास हमारा संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम अपना हर वादा पूरा करके दिखायेंगे.

मुख्यमंत्री रविवार को भोपाल जिले की बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुर में राज्य संरक्षित स्मारक समूह स्थल चमन महल में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने  यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड का स्थानीय स्व-सहायता समूहों की दीदियों के साथ श्रवण किया.

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को स्वदेशी संकल्प की शपथ दिलाई 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्रामीणों को स्वदेशी संकल्प की शपथ दिलाई और अपील की कि सभी अपने जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करें और आयातित वस्तुओं की जगह देशी विकल्प अपनाएं. साथ ही पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति-अनूकूल उत्पादों का ही प्रयोग करें.

उन्होंने सभी को नवरात्रि पर्व, दशहरा और दीपावली त्यौहारों की अग्रिम मंगलकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि त्यौहारों में सिर्फ स्वदेशी और भारत में निर्मित वस्तुएं ही खरीदें. इससे हर घर में त्यौहार मनेगा. मुख्यमंत्री ने 'हर घर स्वदेशी और घर-घर स्वदेशी' का नारा उद्घोष करते हुए कहा कि सभी को स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्पित कराया.

स्वदेशी वस्तुएं खरीदने से छोटे उद्योगों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वदेशी वस्तुएं खरीदने से ही हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा. इसी से हमारे कुशल कारीगर, शिल्पकार और कुम्भकारों के घरों में भी दीपावली मनेगी. उन्होंने किसानों को भावांतर योजना की जानकारी देते हुए कहा कि वे 5 से 25 अक्टूबर तक पंजीयन करा लें.

उन्होंने कहा कि फिर 1 नवम्बर से 31 जनवरी 2026 के दौरान बेची गई सोयाबीन की फसल पर ही भावांतर योजना का लाभ मिलेगा. यदि किसी किसान की सोयाबीन की फसल समर्थन मूल्य 5328 रुपये प्रति क्विंटल पर नहीं बिकती, तो जितनी राशि में बिकी है और समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की राशि सरकार किसान को देगी.

स्वदेशी वस्तुओं के स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने की खरीदारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस प्रकार किसानों को सोयाबीन की फसल बेचने पर समर्थन मूल्य 5328 रुपये प्रति क्विंटल की राशि ही मिलेगी. उन्होंने पहली बार ग्राम जगदीशपुर आकर बेहद हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि गोंडवाना साम्राज्य का सदियों पुराना यह किला आज भी हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है.

उन्होंने कार्यक्रम स्थल में लगाये गए स्वदेशी उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया. स्टॉल में मिट्टी के दिए, मिट्टी के तवे, कुल्हड़, मटके, करवा चौथ पूजन की सामग्री सहित मिट्टी से बने अन्य उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए थे. उन्होंने स्टॉल का अवलोकन कर मिट्टी के दिए, तवे और अन्य उत्पाद भी खरीदे और स्टॉल स्वामी को नगद भुगतान भी किया.

महिलाओं को पौधा देकर किया सम्मानित

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पौधा देकर एवं किश-मिश खिलाकर स्वागत किया गया. उन्होंने भी गांव की तीन महिलाओं विजयमाला,  गीता बाई एवं  फूलवती बाई को 'एक बगिया मां के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधा देकर सम्मानित किया. उन्होंने चमन महल परिसर में कदम्ब का पौधा लगाया.

इससे पहले मन की बात के 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि इस बार त्यौहार सिर्फ स्वदेशी के साथ ही मनाएं. देशवासी वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मूल मंत्र बनाएं. जो देश में बन रहा है, वही स्वदेशी खरीदें.

प्रधानमंत्री ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वदेशी वस्तुएं खरीद कर हम एक प्रकार से किसी कलाकार या कारीगर का सम्मान कर रहे होते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने अमर शहीद भगत सिंह और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर इनका पुण्य स्मरण इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह ने अपनी शहादत से पूरे देश को आंदोलित किया था. लताजी का गाया हुआ 'ज्योति कलश छलके' उनका सबसे पसंदीदा गीत है. 11 साल में देश में खादी के प्रति आकर्षण काफी बढ़ा है.

छठ पूजा को यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल कराने प्रयास

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर सभी देशवासी कम से कम एक खादी वस्त्र खरीदने का संकल्प अवश्य लें और गर्व से कहें कि हम स्वदेशी हैं.

उन्होंने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारत सरकार छठ पूजा को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है. कोलकाता की दुर्गा पूजा को इस सूची में पहले ही स्थान मिल चुका है.

प्रधानमंत्री ने नाव से अंटार्टिका भ्रमण पर गईं दो बहनों के अदम्य साहस की भी सराहना की. उन्होंने स्व. भूपेन हजारिका और स्व. जुबिन गर्ग को भी श्रद्धांजलि दी. 

Published at : 29 Sep 2025 07:43 AM (IST)
MP News Bhopal News MOHAN YADAV NARENDRA MODI
