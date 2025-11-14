(Source: ECI | ABP NEWS)
बिहार में NDA की जीत का इंदौर में जश्न, CM मोहन यादव बोले- 'ये विपक्ष के लिए बड़ा सबक'
Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर इंदौर में जश्न मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए. राजवाड़ा पर आतिशबाजी हुई और मिठाई बांटी गई.
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए (NDA) की शानदार जीत के रुझानों के बाद, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी जमकर जश्न मनाया गया. बीजेपी समर्थकों ने राजवाड़ा पर आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया. इस जश्न में मध्य प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए.
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने इंदौर स्थित गोपाल मंदिर का निरीक्षण किया और इसके बाद राजवाड़ा पर बिहार में मिली एनडीए की जीत का जश्न मना रहे समर्थकों के बीच पहुंचे. उन्होंने सभी एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी.
सीएम यादव ने महागठबंधन पर साधा निशाना
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह नतीजा विपक्ष के लिए एक बड़ा सबक है. उन्होंने कांग्रेस सहित महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्हें नसीहत दी.
'हवा में रहोगे तो हवा में उछाल दिए जाओगे'
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "जमीन पर रहो, जमीन से जुड़ी राजनीति करो. हवा में रहोगे तो हवा में उछाल दिए जाओगे." मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत एनडीए की नीतियों और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है, और बिहार की जनता ने विकास के पक्ष में मतदान किया है.
