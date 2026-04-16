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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी', नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोले CM मोहन यादव

'महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी', नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोले CM मोहन यादव

MP News In Hindi: सीएम मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा कदम बताया. पीएम मोदी के समर्थन का जिक्र कर विपक्ष को चेतावनी भी दी.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 16 Apr 2026 07:48 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. इससे देश की महिलाओं को ताकत मिलेगी और महिलाएं विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचकर देश के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाएंगी.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस कानून का समर्थन करें. सीएम ने जोर दिया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं. जिससे वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ा सकें और देश के विकास में सक्रिय योगदान दे सकें.

अधिनियम का कांग्रेस करेगी विरोध तो जनता सिखाएगी सबक- सीएम

सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह बात सही है कि समय-समय पर कई राजनीतिक दलों ने महिलाओं को और सशक्त बनाने को लेकर इस तरह की पहल का समर्थन किया है. खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले चुनाव में इसकी वकालत की थी. कांग्रेस और विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करते हैं, महिलाओं को शक्ति देने वाले इस अधिनियम का विरोध अगर कांग्रेस करेगी तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी.

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महिलाओं के लिए सरकार ने उठाए कई ऐतिहासिक कदम- सीएम

उन्होंने कहा कि चाहे राज्य की सरकार हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी कि केंद्र की सरकार महिलाओं के लिए कई क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं. महिलाओं को जिस भी क्षेत्र में मौका मिला है. उन्होंने इतिहास रचा है और आज वक्त की जरूरत है कि महिलाओं के लिए लाए जा रहे इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन सभी दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करें.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 16 Apr 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh Congress PM Narendra Modi BJP MP News CM Mohan Yadav
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