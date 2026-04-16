मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. इससे देश की महिलाओं को ताकत मिलेगी और महिलाएं विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचकर देश के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाएंगी.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस कानून का समर्थन करें. सीएम ने जोर दिया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं. जिससे वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ा सकें और देश के विकास में सक्रिय योगदान दे सकें.

अधिनियम का कांग्रेस करेगी विरोध तो जनता सिखाएगी सबक- सीएम

सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह बात सही है कि समय-समय पर कई राजनीतिक दलों ने महिलाओं को और सशक्त बनाने को लेकर इस तरह की पहल का समर्थन किया है. खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले चुनाव में इसकी वकालत की थी. कांग्रेस और विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करते हैं, महिलाओं को शक्ति देने वाले इस अधिनियम का विरोध अगर कांग्रेस करेगी तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी.

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महिलाओं के लिए सरकार ने उठाए कई ऐतिहासिक कदम- सीएम

उन्होंने कहा कि चाहे राज्य की सरकार हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी कि केंद्र की सरकार महिलाओं के लिए कई क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं. महिलाओं को जिस भी क्षेत्र में मौका मिला है. उन्होंने इतिहास रचा है और आज वक्त की जरूरत है कि महिलाओं के लिए लाए जा रहे इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन सभी दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करें.

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