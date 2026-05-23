ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बड़ी जानकारी दी है. प्रेस कांफ्रेंस के जरिए पुलिस कमिश्र ने बताया है कि ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम भोपाल के एम्स में ही किया जाएगा. वहीं, यहा जानकारी भी दी है कि समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश कर पुलिस सात दिन की रिमांड मांगेगी और इस दौरान उससे हर पहलू के तहत पूछताछ की जाएगी.

कमिश्नर संजय कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 10 दिन से फरार चलते हुए समर्थ जहां कहीं भी छुपा था, उसे पनाह देने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी. इतना ही नहीं, आरोपी सास और रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की जाएगी.

समर्थ सिंह को देर रात लाया गया भोपाल

प्रेस कांफ्रेंस में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि समर्थ सिंह को देर रात भोपाल लाया गया. समर्थ जबलपुर में सरेंडर करने पहुंचा था, भोपाल पुलिस की टीम भी वहां पहुंची थी. कोर्ट ने उसके सरेंडर से मना कर दिया था. इसके बाद जबलपुर टीम की मदद से भोपाल पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लिया और फिर काफी देर रात समर्थ को भोपाल लाया गया. अब समर्थ सिंह का मेडिकल कराकर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और सात दिन की रिमांड पर लेने की मांग की जाएगी.

गिरिबाला की जमानत होगी रद्द?

आरोपी सास गिरिबाला सिंह को लेकर पुलिस ने जानकारी दी है कि उन्हें तीन नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन वह पूछताछ के लिए नहीं आई हैं. इसलिए उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में आवेदन किया गया है. दूसरी ओर गिरिबाला सिंह लगातार यह कह रही हैं कि उन्हें एक भी नोटिस नहीं मिला. इसपर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उन्हें तीन नोटिस भेजे जा चुके हैं. वह अगर मना कर रही हैं, तो अलग बात है लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजे हैं. हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उनसे पूछताछ की जा सके.

ट्विशा शर्मा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने 46 फोन लगाए थे, क्या उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी? सवाल के जवाब में संजय कुमार ने बताया कि ट्विशा के परिवार वालों की शिकायत पर हमने संज्ञान लिया है. इसे भी जांच का विषय बनाया गया है. जो भी जरूरी बातें सामने आएंगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.

VIDEO | Twisha Sharma Death Case | Bhopal, Madhya Pradesh: Bhopal Police Commissioner Sanjay Kumar says, "First his (Samarth Singh) medical will be done and we will seek a PR from the court. We will seek a 7 day police remand. We will interrogate him further... If it is found… pic.twitter.com/1cLhI3Gsuy — Press Trust of India (@PTI_News) May 23, 2026

ट्विशा शर्मा के परिजनों के आरोप पर क्या बोली भोपाल पुलिस

ट्विशा के परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि थाने में उनके साथ अभद्रता की गई है. इसके जवाब में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई है. सभी थानों में सीसीटीवी लगे हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें देखा जा सकता है.

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