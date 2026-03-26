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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore New: पेंटहाउस विवाद में खौफनाक वारदात, महिला इंजीनियर को पिता-पुत्र ने कार से कुचला

Indore New: पेंटहाउस विवाद में खौफनाक वारदात, महिला इंजीनियर को पिता-पुत्र ने कार से कुचला

MP News: इंदौर में पेंटहाउस किराए पर देने के विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया. पिता-पुत्र ने कार से लोगों को रौंदा, जिसमें एक इन्फोसिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला की दर्दनाक मौत हो गई और दो घायल हुए.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Mar 2026 05:27 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सागर टाउनशिप (समृद्धि एन्क्लेव) में बुधवार रात एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया.

पेंटहाउस को किराए पर देने के विवाद में एक पिता-पुत्र ने अपनी कार से रहवासियों को रौंद दिया. इस भयानक घटना में इंफोसिस (Infosys) में काम करने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

किराए से दिया था पेंटहाउस

रहवासियों के मुताबिक, इस पूरे विवाद की जड़ टाउनशिप की बिल्डिंग में स्थित दो पेंटहाउस थे. आरोपी कुलदीप चौधरी ने इस टाउनशिप में दो पेंटहाउस खरीदे थे, जिन्हें वह अपने बेटे मोनिश के साथ मिलकर ऐप के जरिए व्यावसायिक (कमर्शियल) रूप से किराए पर दे रहा था. सोसाइटी के लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे थे, क्योंकि आए दिन बाहरी और अनजान लोगों का वहां आना-जाना लगा रहता था, जिससे सुरक्षा और शांति भंग हो रही थी.

मारपीट के बाद भागने की कोशिश में रौंदा

जानकारी के अनुसार, बुधवार रात इसी मुद्दे को लेकर कुलदीप चौधरी और उसके बेटे मोनिश का टाउनशिप के लोगों से भारी विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए रहवासियों ने पिता-पुत्र की जमकर पिटाई कर दी. भीड़ से घिरे और घबराए हुए पिता-पुत्र अपनी जान बचाकर कार में बैठे और वहां से तेजी से भागने की कोशिश की. इसी अंधाधुंध भागमभाग में उन्होंने कई लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी. कार की चपेट में आने से महिला इंजीनियर शंपा पाठक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. महिला का परिवार हाल ही में इस सोसाइटी में रहने आया था.

CCTV में कैद हुई वारदात, पिता-पुत्र गिरफ्तार

इस पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें कार को लोगों को कुचलते हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी पिता कुलदीप चौधरी और उसके बेटे मोनिश को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की आगे की जांच की जा रही है, वहीं घायल रहवासियों का अस्पताल में इलाज जारी है.

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Published at : 26 Mar 2026 05:27 PM (IST)
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