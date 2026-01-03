मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है. इस मामले ने देशभर के लोगों का ध्यान खींच रखा है. ऐसे में नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे. इसके बाद राज्यपाल के आदेशानुसार मुख्य सचिव की ओर से नगर निगम आयुक्त को बदल दिया गया है.

मुख्य सचिव ने क्षितिज सिंघल को नया निगम कमिश्नर बनाने के निर्देश दिए हैं. घटना को देखते हुए पूर्व नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटाया गया. जिसके बाद यह जिम्मेदारी अब क्षितिज सिंघल को दी गई.

सीएम ने दिए थे दिलीप कुमार को हटाने के आदेश

लोगों की मौत के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगर निगम के पद पर तैनात दिलीप कुमार यादव को हटाने के निर्देश दिए थे. सीएम द्वारा सोशल मीडिया के जरिए इसकी सूचना दी गई थी. बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने के कारण कई लोगों की मौत के मामले ने झकझोर दिया है. इसको देखते हुए सरकार की ओर से यह एक्शन लिया गया.

स्थानीय लोगों ने किया 15 मौतों का दावा

भागरीथुपरा के रहने वाले नागरिकों ने दूषित पानी के कारण 15 लोगों की मौत होने का दावा किया है. हलांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सक्रिय नजर आ रहे हैं. सीएम ने अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक भी की है. साथ ही सीएम ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को माफ नहीं किया जाएगा.

कई मरीज अस्पताल में भर्ती

स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जानकारी दी गई है कि सोमवार (29 दिसंबर) से डायरिया के मरीजों की संख्या शुरू हुई है. पीटीआई भाषा के मुताबिक शुक्रवार (2 जनवरी) तक करीब 294 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए थे, जबकि 93 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में हुई इस घटना को लेकर 16 नगर निगमों के मेयर, अध्यक्ष और कमिश्नर के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की है. साथ ही अन्य अधिकारियों को सख्ती से निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है.