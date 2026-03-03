हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: सीवर चैंबर की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत, CM ने किया 30 लाख मुआवजे का ऐलान

Indore News: सीवर चैंबर की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत, CM ने किया 30 लाख मुआवजे का ऐलान

Indore News In Hindi: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोनों सफाई कर्मियों के परिजनों को 30-30 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. सीवरेज चैंबर में दम घुटने से दोनों की मौत हुई.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 03 Mar 2026 06:37 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. शहर में सीवर के चैंबर की सफाई करने उतरे दो सफाईकर्मियों की मौत हो गई है. दरअसल चैंबर की सफाई करने गए कर्मचारियों की अंदर दम घुटने से मौत हुई है. कर्मचारियों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है. कर्मचारियों की मौत के बाद सीएम मोहन यादव ने 30 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है. नगर निगम द्वारा यह जानकारी दी गई है.

सीएम मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान

इंदौर नगर निगम द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोनों सफाई कर्मियों के परिजनों को 30-30 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. विज्ञप्ति में दावा किया गया कि दोनों सफाई कर्मी एक सैप्टिक टैंक को खाली करने के बाद नगर निगम की गाड़ी का पानी सीवरेज लाइन के चैम्बर में खाली करने के दौरान हादसे के शिकार हुए.   

सफाई के दौरान हुई कर्मचारियों की मौत- पुलिस

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुमित केरकेट्टा ने बताया कि घटना उस वक्त हुई, जब दो निगम कर्मी शहर की देवी अहिल्याबाई होलकर फल-सब्जी मंडी के सामने सीवरेज लाइन के एक चैम्बर की सफाई कर रहे थे.  

उन्होंने बताया कि सफाई के दौरान ‘सीवर सक्शन मशीन’ के पाइप का एक हिस्सा टूटकर चैम्बर में गिर गया. इस पाइप के हिस्से को निकालने चैम्बर में उतरा एक सफाई कर्मी जहरीली गैस के प्रभाव में आकर बेहोश हो गया. उसे बचाने चैम्बर में उतरा दूसरा निगम कर्मी भी बेहोश हो गया.’’ 

दम घुटने से हुई दोनों की मौत- अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त

केरकेट्टा ने बताया कि सीवरेज चैम्बर में मौजूद जहरीली गैस के कारण दम घुटने से दोनों निगम कर्मियों की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि दोनों सफाई कर्मियों के शवों को राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की मदद से चैम्बर से बाहर निकाला गया और पोस्टमॉर्टम के लिए एक अस्पताल भेजा गया. 

मामले पर पुलिस उपायुक्त ने क्या कहा? 

पुलिस उपायुक्त श्रीकृष्ण लालचंदानी ने बताया कि मृतकों की पहचान करण यादव और अजय डोडी के रूप में हुई है. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी अमित रजक ने बताया कि दोनों निगम कर्मी बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवरेज चैम्बर में उतरे थे.  

रजक ने आरोप लगाया कि घटना के दो घंटे बाद भी पुलिस, नगर निगम के कर्मचारी और एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची थी और आम लोगों ने दोनों सफाई कर्मियों को चैम्बर से बाहर निकालकर बचाने की कोशिश की.

Published at : 03 Mar 2026 06:37 AM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh Police Indore News MOHAN YADAV MADHYA PRADESH NEWS
