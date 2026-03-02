हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशDA Hike: होली से पहले CM मोहन यादव का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों-पेंशनर्स का बढ़ाया महंगाई भत्ता

DA Hike: होली से पहले CM मोहन यादव का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों-पेंशनर्स का बढ़ाया महंगाई भत्ता

MP DA Hike: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 58% करने का ऐलान किया. अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, जबकि एरियर 6 किस्तों में दिया जाएगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 10:17 PM (IST)
Preferred Sources

होली के ठीक पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ता बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा. त्योहार से पहले आई इस घोषणा से लाखों कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं.

सरकार के फैसले के मुताबिक, सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल 2026 से 58 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा. 

एरियर 6 किस्तों में मिलेगा

जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा. यह राशि मई 2026 से शुरू होकर 6 बराबर किस्तों में दी जाएगी. यानी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के साथ एरियर का भी फायदा मिलेगा. इससे आर्थिक रूप से भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

पेंशनर्स को भी राहत

सरकार ने पेंशनर्स को भी बड़ी राहत दी है और उन्हें इस फैसले में बराबरी का लाभ दिया गया है. निर्णय के अनुसार जनवरी और फरवरी 2026 की पेंशन में 58 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा. इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से कुछ हद तक राहत मिलेगी. लंबे समय से पेंशनर्स भी डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिन में किसान कल्याण वर्ष के तहत बड़वानी में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए. वहीं शाम को कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में यह बड़ा फैसला लिया गया.

सरकार का कहना है कि वह सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. होली के मौके पर इस घोषणा को कर्मचारियों के लिए खास तोहफा माना जा रहा है. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दीं.

और पढ़ें
Published at : 02 Mar 2026 10:14 PM (IST)
Tags :
MOHAN YADAV HOLI MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
DA Hike: होली से पहले CM मोहन यादव का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों-पेंशनर्स का बढ़ाया महंगाई भत्ता
होली से पहले CM मोहन यादव का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों-पेंशनर्स का बढ़ाया महंगाई भत्ता
मध्य प्रदेश
'सबके हितों की होगी रक्षा', CM मोहन के हस्तक्षेप के बाद ऐसे टला मध्य प्रदेश में परिवहन संकट
'सबके हितों की होगी रक्षा', CM मोहन के हस्तक्षेप के बाद ऐसे टला मध्य प्रदेश में परिवहन संकट
मध्य प्रदेश
Indore News: तेज रफ्तार कार ने 5 गाड़ियों में मारी टक्कर, 4 लोग जख्मी, भीड़ ने की ड्राइवर की पिटाई
इंदौर: तेज रफ्तार कार ने 5 गाड़ियों में मारी टक्कर, 4 लोग जख्मी, भीड़ ने की ड्राइवर की पिटाई
मध्य प्रदेश
Bhopal News: अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर विरोध, शिया समुदाय ने अमेरिका-इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी
भोपाल: अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर विरोध, शिया समुदाय ने अमेरिका-इजराइल पर बोला हमला
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने इजरायली PM के दफ्तर को उड़ाने का किया दावा, अब सामने आए नेतन्याहू, जानें क्या कहा
ईरान ने इजरायली PM के दफ्तर को उड़ाने का किया दावा, अब सामने आए नेतन्याहू, जानें क्या कहा
बिहार
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के क्रिकेट निदेशक ने विराट कोहली पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा
IPL 2026 से पहले RCB के क्रिकेट निदेशक ने विराट कोहली पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Iran India Relations: हथियार, घोड़े और कालीन... ईरान से क्या-क्या मंगाते थे मुगल, जानें तब कैसे थे भारत से रिश्ते?
हथियार, घोड़े और कालीन... ईरान से क्या-क्या मंगाते थे मुगल, जानें तब कैसे थे भारत से रिश्ते?
ट्रेंडिंग
गांव के बेटे ने पापा को घुमाया Google ऑफिस! बेंगलुरु कैंपस देख गर्व से चमक उठीं पिता की आंखें, वीडियो वायरल
गांव के बेटे ने पापा को घुमाया Google ऑफिस! बेंगलुरु कैंपस देख गर्व से चमक उठीं पिता की आंखें, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget