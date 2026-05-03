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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: इंदौर में ड्यूटी पर तैनात आरक्षकों को पुलिसकर्मी की कार ने मारी टक्कर, दो जवान घायल

Indore News: इंदौर में ड्यूटी पर तैनात आरक्षकों को पुलिसकर्मी की कार ने मारी टक्कर, दो जवान घायल

Indore News In Hindi: राजेंद्र नगर थाने में पदस्थ आरक्षकों को ड्यूटी के दौरान कार सवार पुलिसकर्मी ने टक्कर मारकर घायल कर दिया. पुलिस ने कार जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 03 May 2026 12:28 PM (IST)
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इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में देर रात ड्यूटी पर पदस्थ दो पुलिसकर्मियों को एक कार जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों पुलिसकर्मी करीब 20 फीट दूर जा गिरे. दोनों घायलों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, कार चला रहा शख्श खुद एक पुलिसकर्मी है, हादसे के बाद आरोपी पुलिस कर्मी की कार जब्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, घटना का वीडियो भी सामने आया है. 

घटना के संबंध में पुलिस में मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा इंदौर के राजेंद्र नगर थाने से सामने आया है. बताया गया कि राजेंद्र नगर थाने के दो पुलिसकर्मी शुक्रवार देर रात इलाके में ड्यूटी दे रहे थे, जहां दोनो ही पुलिस आरक्षकों को एक कार ने टक्कर मार दी. कार की टक्कर में दोनों पुलिसकर्मी हवा में उछलकर दूर जा गिरे.हादसे के वक्त दोनों सिपाही सड़क किनारे ड्यूटी पर खड़े थे.

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घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद दोनों घायल आरक्षकों को इलाज के लिए तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे में घायल एक आरक्षक की हालत गंभीर बनी हुई है. टक्कर इतनी तेज थी कि आरक्षकों को बचाना कठिन था और उनकी चोटें गंभीर हैं. दोनों का इलाज चल रहा है. अधिकारियों के अनुसार, जांच में सामने आया है कि कार चला रहा व्यक्ति खुद एक पुलिसकर्मी है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

पुलिस ने घटना स्थल का किया मुआयना

राजेन्द्र नगर पुलिस ने बताया कि इस तरह की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है. घायल आरक्षक का अस्पताल में इलाज चल रहा है और डॉक्टर उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं.

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Published at : 03 May 2026 12:28 PM (IST)
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Madhya Pradesh Police Indore News MADHYA PRADESH NEWS
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