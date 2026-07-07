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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश: मैहर में बर्थ-डे मनाकर लौट रहे थे युवक, चलते ट्रक में घुसी कार; हादसे में 5 युवकों की मौत

मध्य प्रदेश: मैहर में बर्थ-डे मनाकर लौट रहे थे युवक, चलते ट्रक में घुसी कार; हादसे में 5 युवकों की मौत

Maihar News in Hindi: इस घटना की सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद कार में फसे पांचों मृतक युवक को रेस्क्यू कर शवों को कार से बाहर निकाला गया.

Written By : नजीम सौदागर, मैहर |  Updated at : 07 Jul 2026 08:45 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के मैहर जिले में देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने जन्मदिन की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया. अमरपाटन में जनपद उपाध्यक्ष मनोज पटेल के जन्मदिन समारोह में शामिल होकर लौट रहे युवकों की तेज रफ्तार XUV कार नेशनल हाईवे 30 देहात थाना क्षेत्र के ग्राम रिगरा के पास चलते ट्रक के पीछे जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 6 युवक बुरी तरह फंस गए.

हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, पांच युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया , सूचना पर डॉयल 112 व हाईवे पेट्रोलिंग टीम की मदद से रेस्क्यू कर एक घायल युवक को ईलाज के लिए सिविल अस्पताल अमरपाटन लाया गया था,जहां से ईलाज बाद गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल सतना रेफर किया गया था.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद कार में फसे पांचों मृतक युवक को रेस्क्यू कर शवों को कार से बाहर निकाला गया.

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पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए मैहर अस्पताल मर्चुरी भेजा गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि पूरे इलाके में शोक की लहर है.यह सभी हादसे में मृतक अमरपाटन जनपद उपाध्यक्ष मनोज पटेल के जन्मदिन में शामिल होकर लौट रहे थे, सभी मृतक जनपद उपाध्यक्ष के साले बताए जा रहे हैं. वही मैहर जिले से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मनीष पटेल के सभी मृतक व घायल भाई बताए जा रहे हैं.

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About the author नजीम सौदागर, मैहर

पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मजबूत पहचान बनाई है और पिछले 7 वर्षों से टीवी पत्रकारिता में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. वर्तमान में ABP News में मैहर और सतना जिले के लिए बतौर रिपोर्टर कार्यरत हैं. क्षेत्रीय मुद्दों, सामाजिक सरोकार और जमीनी स्तर की खबरों को प्रभावी तरीके से सामने लाना मेरी पत्रकारिता की खास पहचान है.
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Published at : 07 Jul 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Accident MP News MADHYA PRADESH NEWS
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