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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'फोन खराब हो गए थे, कोई मदद नहीं, 4700 का बिल...', बरगी डैम हादसे में बचने वाली महिला के आरोप

'फोन खराब हो गए थे, कोई मदद नहीं, 4700 का बिल...', बरगी डैम हादसे में बचने वाली महिला के आरोप

Jabalpur Bargi Dam Accident: हादसे में बचने वाली एक महिला ने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं. महिला ने कहा कि हमें पता नहीं किस अस्पताल में ले जाया गया था. हम सबके फोन खराब हो गए थे.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 May 2026 08:32 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में हुए बरगी डैम क्रूज हादसे के बाद मृतकों के पार्थिव शरीरों को उनके गृह नगर तक पहुंचाने की प्रक्रिया लगातार जारी है. इस बीच हादसे में बचने वाली महिला सविता शर्मा ने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं. महिला ने कहा कि सबसे बुरा यह लगा कि हमें पता नहीं किस अस्पताल में ले जाया गया था. हम सबके फोन खराब हो गए थे. किसी से कोई संपर्क नहीं कर पा रहे थे.

सविता शर्मा ने कहा कि हमारे पास आकर 50 लोग हमसे नाम और सबकुछ पूछ रहे हैं. वहां कोई मदद करने वाला नहीं था. हम अपने लोगों के बारे में पूछ रहे हैं तो कोई बताने को तैयार नहीं है.महिला ने आगे कहा कि सभी के पैसे भीग चुके थे. अस्पताल में भुगतान करने के पैसे नहीं थे. सबसे पहले अस्पताल में बिल थमा दिया.

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महिला ने लगाया गंभीर आरोप

उन्होंने कहा कि 4 लोगों को पेनकिलर लगाने पर 4700 रुपये बिल बनाया गया. इसके बाद मैंने अपने भाई को फोन किया उसने वहां से बिल का भुगतान किया. महिला ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं होने पर यहां के अस्पताल कोई मदद नहीं करते हैं? कोई हेल्पलाइन या सुविधा नहीं होती है क्या?

रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तेज

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी डैम क्रूज हादसे के बाद से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को शनिवार को और तेज कर दिया गया. यह हादसा गुरुवार शाम को हुआ था. हादसे के वक्त क्रूज में 41 लोग सवार थे. अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4 लोग अभी लापता हैं.  लापता लोगों में तीन बच्चे और एक वयस्क शामिल हैं.

प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है. पुलिस और प्रशासन के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद 28 लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया था. ये सभी लोग अब सुरक्षित हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के आखिरी पलों की जानकारी मिल सके.

मृतकों के शरीर उनके घर पहुंचे

जबलपुर जनसंपर्क विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 8 बजे तीन पार्थिव देहों को जबलपुर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की नियमित उड़ान के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना किया गया. सभी औपचारिकताओं को पूरा कर शवों को उनके गृह नगर भेजने की व्यवस्था की गई.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh Police Jabalpur News MADHYA PRADESH NEWS
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