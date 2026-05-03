बरगी डैम क्रूज हादसे अब तक 11 लोगों की जान चली जाने की खबर आ रही थी. वहीं रविवार (3 मई) को सुबह एक बच्चे का शव बरामद हुआ है. इसके बाद एक व्यक्ति कामराज की भी बॉडी निकाली गई है. जिससे मृतकों की संख्या अब 13 हो गई है.

बता दें कि कामराज लापता लोगों में आखिरी व्यक्ति बचा था. जिसे अभी N D R F और गोताखोरों की टीम ने निकाल लिया है. राहत-बचाव दलों द्वारा दिन रात तलाशी अभियान चलाया गया. मौसम कराब होने के बाद भी तलाशी अभियान में रुकावट नहीं और अभियान लगातार चलता रहा.

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4 दिन में इस तरह मिले मृतकों के शव

बरगी डैम हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के पहले दिन 4 शव मिले थे. दूसरे दिन 5 शव बरामद किए गए थे. वहीं तीसरे दिन 2 शव और आज सुबह चौथे दिन एक बच्चा और एक व्यक्ति यानी दो शवों को निकाला गया है. इससे मृतकों का कुल आंकड़ा 13 तक पहुंचा गया है.

राज्य के पर्यटन मंत्री ने किया ये दावा

मध्यप्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने शनिवार (2 मई) को कहा कि जबलपुर में हुई क्रूज नाव दुर्घटना तेज तूफान के कारण उठी ऊंची लहरों की वजह से हुई. उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्ष 2006 में बनी क्रूज नाव 'कैटामरैन' इस तरह डिजाइन की गयी थी कि उसके डूबने की संभावना बेहद कम थी.

राज्य पर्यटन विभाग द्वारा संचालित यह नाव बृहस्पतिवार शाम नर्मदा नदी पर स्थित बरगी बांध में आए तूफान के दौरान पलट गई थी. नाव में सवार 41 यात्रियों में से 28 को बचा लिया गया. लोधी ने कहा कि यह वर्ष 2006 मॉडल का कैटामरैन (विशेष डिजाइन की याट) था. इसे इस प्रकार बनाया गया था कि यह आसानी से नहीं डूबे. इसके डूबने की आशंका नगण्य थी.

दिल्ली के एक परिवार के 3 लोगों की मौत

गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने गए दिल्ली के एक परिवार की यात्रा नर्मदा नदी के बरगी जलाशय में क्रूज के पलटने के कारण दर्दनाक हादसे में बदल गई. इस दुर्घटना में परिवार के छह में से तीन सदस्यों की मौत हो गई. परिजन के अनुसार, दिल्ली कैंट क्षेत्र का मैसी परिवार मंगलवार को जबलपुर में एक रिश्तेदार के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने गया था.

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