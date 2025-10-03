Video: पटना में तेज रफ्तार SUV ने युवक और महिला को कुचला, हालत गंभीर, सामने आया CCTV फुटेज

Bihar Hit and Run Case: बिहार की राजधानी पटना के बोरिंग रोड से एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक काले रंग की SUV गाड़ी ने एक युवक और एक महिला को बुरी तरह कुचल दिया, जिसके चलते दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है. यह घटना सहदेव मार्ग स्थित SK पुरी में हुई है और इस घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडया पर वायरल हो रहा है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से छानबीन कर रही है.

बिहार की राजधानी पटना के बोरिंग रोड से एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक काले रंग की SUV गाड़ी ने एक युवक को बुरी तरह कुचल दिया. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से छानबीन कर रही है. pic.twitter.com/DSSlzwL7I2 — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 3, 2025