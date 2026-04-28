हरदा में सामने आए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. शुरुआत में इस मामले को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आ गई. पुलिस के मुताबिक, अवैध संबंधों के चलते भांजे ने अपने ही मामा की हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए इसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की.

मामले में आरोपी भांजे और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि मामी को इस घटना पर कोई अफसोस नहीं बताया जा रहा है. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ हत्या का खुलासा

दरअसल, 14 अप्रैल रात रनहाईकला के रहने वाले विश्राम गाठे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. शुरुआत में इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा सच उगल दिया. डॉक्टर ने साफ किया कि सिर पर लगी चोटें एक्सीडेंट नहीं, बल्कि किसी भारी हथियार के वार का नतीजा हैं. पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ीं, तो मामला अवैध संबंधों का निकला. मृतक विश्राम गाठे की पत्नी क्षमाबाई और उसके भांजे अजय बिल्लौरे के बीच पिछले 6 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. मामा विश्राम इस रिश्ते का विरोध करते थे और इसी वजह से अजय ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची.

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पुलिस ने दोनों आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार 14 अप्रैल की रात करीब 11 बजे जैसे ही विश्राम गाठे घर से बाहर निकले तो आरोपी अजय और उसके साथी सचिन निषोद ने पीछा किया. खलिहान के पास मौका पाकर सचिन ने विश्राम को पकड़ा और अजय ने लोहे के हथौड़े से सिर पर वार कर उनकी जान ले ली. एसपी शशांक ने मीडिया को बताया कि सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से अजय बिल्लौरे और सचिन निषोद को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा और मोटरसाइकिल भी बरामद की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है.

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