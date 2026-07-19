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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: इंदौर में तेज रफ्तार कार का कहर, चाय की गुमटी में घुसी, कई वाहनों को भी मारी टक्कर

Indore News: इंदौर में तेज रफ्तार कार का कहर, चाय की गुमटी में घुसी, कई वाहनों को भी मारी टक्कर

Indore News In Hindi: इंदौर के लसूडिया में तेज रफ्तार कार चाय की गुमटी और दुकानों में जा घुसी. रिवर्स लेते समय कई वाहनों को भी टक्कर मारी. घटना का वीडियो वायरल हुआ.

Written By : फिरोज खान, इंदौर |  Updated at : 19 Jul 2026 07:46 PM (IST)
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इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र में रविवार (19 जुलाई) को एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे अफरा-तफरी मचा दी. बेकाबू हुई कार सीधे सड़क किनारे लगी चाय की गुमटी और दूसरी दुकानों में जा घुसी. हादसे के समय वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन दुकानों का सामान और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार काफी तेज रफ्तार में थी. अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और कार दुकानों में जा घुसी. इसके बाद चालक ने वहां से निकलने के लिए कार को रिवर्स किया, लेकिन पीछे खड़े 3 से 4 वाहनों को भी टक्कर मार दी. इस दौरान कई दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद मौके पर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

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चालक मौके से हुआ फरार

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को रोकने और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह तेज रफ्तार से कार लेकर मौके से भाग निकला. घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही लसूडिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त दुकानों और वाहनों की जानकारी जुटाई, साथ ही मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की.

शुरुआती जांच में पता चला है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है. हालांकि दुकानों और वाहनों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

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एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और वायरल वीडियो की मदद से कार और उसके चालक की पहचान करने में जुटी है. जैसे ही वाहन और चालक की पहचान होगी, उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी के पास घटना से जुड़ा कोई वीडियो या जानकारी है तो वह जांच में सहयोग करें, ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

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Published at : 19 Jul 2026 07:46 PM (IST)
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