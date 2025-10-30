मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. शहर के कंपू थाना इलाके में बने गजराजा मेडकिल कॉलेज (GMRC) के जयारोग्ट अस्पताल में दो डॉक्टर्स पर केस दर्ज हुआ है. आरोप है कि दोनों डॉक्टरों ने मिलकर एक महिला नर्स से छेड़छाड़ की और यह तक कहा कि 'अगर नौकरी करनी है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. हमें खुश रखो.'

इतना ही नहीं, पीड़ित महिला नर्स ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स ने उसे 'कोलकाता' जैसा अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी. वही कोलकाता रेप कांड, जिसमें अस्पताल के अंदर जूनियर डॉक्टर का रेप कर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी.

डॉ. शिवम यादव ने नर्स से कही गिरजा शंकर को खुश रखने की बात

जयारोग्य अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सुपरिडेंट डॉ. गिरजा शंकर गुप्ता और नेफ्रोलॉजी विभाग HOD डॉ. शिवम यादव पर महिला नर्सिंग ऑफिसर ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि रात 11.30 बजे वह ऑफिशियल काम से डॉ. शिवम यादव के चेंबर में गई थी, तभी डॉ. शिवम यादव ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा 'कॉम्प्रोमाइज' करने की बात ककही.

शिवम यादव ने नर्स से कहा कि उसे डॉ. गिरजा शंकर को 'खुश' रखना होगा. नर्स ने शिकायत में बताया है कि डॉक्टर शिवम यादव ने उससे कहा, "डॉ. गिरजा शंकर तुम्हारे मेडिकल सुरिंटेंडेंट हैं, इसलिए वो जो कहते हैं तुम वही करो."

डॉक्टर ने कहा- 'हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता'

महिला का दावा है कि उसने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और बाहर की ओर भागी. इस पर डॉक्टर ने जातिगत अपशब्द कहे. फिर बोले कि जहां चाहे शिकायत कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. घबराई नर्सिंग ऑफिसर ने पहले अपने माता-पिता को पूरी बात बताई, फिर कंपू थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई.

SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज

पीड़िता ने जब हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो डॉ. शिवम यादव ने धमकी दी- 'कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाम भी कोलकाता जैसी रेप की घटना से अखबारों में आ जाए.' नर्स की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज की गई है.

27 वर्षीय पीड़ित नर्स ग्वालियर के घाटीगांव सिमरिया टांका इलाके में एक गांव की रहने वाली है. उसने पुलिस को बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे वह नेफ्रोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ. शिवम यादव के चेंबर में अपने आवेदन पर मार्क कराकर रिसीविंग लेने गई थी. डॉ. यादव ने उससे कहा कि जब तक तुम मेरी और डॉ. गिरजा शंकर गुप्ता की बात नहीं मानोगी, तब तक ऐसे ही परेशान होती रहोगी. अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी तो हम तुम्हें ऐसी जगह भेज देंगे, जहां तुम्हारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा.

पुलिस ने कही उचित कार्रवाई की बात

वहीं, SHO (कम्पू पुलिस स्टेशन) अमर सिंह सिकरवार ने बताया कि डॉक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज कर जांत शुरू कर दी गई है.

आरोपी डॉ. शिवम यादव का बयान

महिला नर्स ने जिन दो डॉक्टर्स पर आरोप लगाया है, उनमें से एक डॉ. शिवम यादव ने सफाई पेश की है. उन्होंने बताया है कि महिला नर्स का दो दिन पहले ही डिपार्टमेंट चेंज किया गया था. इसको लेकर वह नाराज है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है.

आरोपी डॉ. गिरजा शंकर का बयान

वहीं, दूसरे डॉक्टर गिरजा शंकर गुप्ता ने कहा, "मैं तो उस समय स्पॉट पर भी नहीं था. मेरा नाम कैसे आया, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं. मुझे पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है." इस मामले में विवेचना की जा रही है.

GMRC डीन का बयान

वहीं, GRMC के डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ का कहना है कि उनके पास अभी प्राइमरी और प्राथमिक तौर पर जानकारी आई है. जांच के बाद उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक्शन लेगा.