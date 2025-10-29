हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश: उद्घाटन के इंतजार में खंडहर हो रहीं 400 सरकारी इमारतें, 800 करोड़ की लागत से हुई तैयार

मध्य प्रदेश: उद्घाटन के इंतजार में खंडहर हो रहीं 400 सरकारी इमारतें, 800 करोड़ की लागत से हुई तैयार

MP News: मध्य प्रदेश में जनता के 800 करोड़ रुपये से बने लगभग 450 सरकारी भवन लोकार्पण या उपयोग न होने के कारण खंडहर में बदल गए हैं. भोपाल से विदिशा तक ऐसे कई उदाहरण हैं.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Oct 2025 10:50 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश को यूं ही 'अजब-गजब प्रदेश' नहीं कहा जाता, यहां जनता के पैसे से बने सैकड़ों भवन अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं. प्रदेश के 55 जिलों में लगभग 450 सरकारी भवन बने, जिन पर करीब 800 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन इनके लोकार्पण या हैंडओवर न होने के कारण ये उपयोग में नहीं आ सके और धीरे-धीरे जर्जर हो गए. भोपाल से लेकर विदिशा तक कई जिलों में सरकारी भवनों की हालत खराब होती जा रही है.

सबसे पहले भोपाल के इस भव्य स्टेडियम को देखिए. इस स्टेडियम को बने 6 माह से अधिक समय हो गया है . श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम के इस स्टेडियम की कीमत करीब 11 करोड़ रु है . लेकिन फिलहाल उद्घाटन के इंतजार में ही स्टेडियम की स्थिति खराब होती जा रही है.

नरसिंहपुर 6.50 करोड़ रुपए की लागत से बना अस्पताल

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 6.50 करोड़ रुपए की लागत से आम जनता के लिए आयुष अस्पताल की बिल्डिंग बनवाई गई. साढ़े 4 साल हो गए, अब तक हैंडओवर नहीं हुई. पता चला है कि बीते साल पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसका उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन अब डॉक्टरों की कमी बताकर इसे शुरू नहीं किया जा रहा है. दो महीने पहले इस अस्पताल में दवाएं आई हैं. लेकिन स्टाफ अभी भी नियुक्त नहीं हुआ है.

रायसेन में 80 लाख की लागत से बना गेस्ट हाउस

रायसेन जिले के सुल्तानगंज में 80 लाख की लागत से बना विश्राम गृह 6 साल से बंद है. ठेकेदार राजकुमार राय ने 2019-20 में निर्माण पूरा कर हैंडओवर किया. पीडब्ल्यूडी एसडीओ राजाराम अहिरवार ने स्टाफ न होने की वजह बताई. पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने भवन शुरू कराने की बात कही है.

विदिशा करोड़ों की लागत से बना होस्टल

शासकीय महाविद्यालय लटेरी का 2015 में बना 74 सीटों वाला छात्रावास चालू नहीं हुआ. दस साल में कोई छात्र रुका नहीं, भवन खंडहर हो गया. कॉलेज ने किराए के नाम पर 2.8 करोड़ बटि. कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी को मरम्मत का आकलन कराने, सरकार से धन स्वीकृति दिलाने का आदेश दिया.

ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण- कांग्रेस

वहीं इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना हैं कि ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है . सरकार ने भवन बना दिए लेकिन उद्घाटन नहीं हो रहा . कोई सुनने और देखने वाला नहीं है . साथ ही कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने कहा कि आखिर क्या कारण रहे की भवन का उद्घाटन नहीं हो सका . इसकी जांच होनी चाहिए. एक कमेटी बननी चाहिए जो जांच करें और कार्रवाई करे.

मामले की जांच कराएंगे- उप मुख्यमंत्री

इसे लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि आखिर क्या कारण रहे है कि भवन बन गए और उद्घाटन नहीं हुआ . इसके चलते वहां काम ही शुरू नहीं हुआ . इसकी जांच करवाएंगे और जल्द ऐसे भवन शुरू करवाएंगे.

इन जर्जर भवनों ने अब जनता के पैसों की बर्बादी के प्रतीक का रूप ले लिया है. विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों ने इन भवनों के शीघ्र उपयोग की मांग की है ताकि सरकारी निवेश का सही उपयोग हो सके.

और पढ़ें

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 29 Oct 2025 10:50 PM (IST)
Tags :
MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PHOTOS: मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें देखकर आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PHOTOS: मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें देखकर आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
बॉलीवुड
गले में सांप लटका कर प्रियंका चोपड़ा ने दिए पोज, निक जोनस का रिएक्शन वायरल
गले में सांप लटका कर प्रियंका चोपड़ा ने दिए पोज, निक जोनस का रिएक्शन वायरल
शिक्षा
UP Board Exam 2026: 52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
लाइफस्टाइल
Neha Dhupia Anti-inflammatory Challenge: मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
ट्रेंडिंग
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget