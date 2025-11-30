सागर में BA फाइनल ईयर की छात्रा ने किया सुसाइड, रूममेट के लौटने पर हुआ खुलासा

मध्य प्रदेश में सागर के डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही 21 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में किराए के मकान में अपनी क्लासमेट के साथ रहती थी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मिली जानकारी के अनुसार छात्रा मूलत कटनी जिले की रहने वाली थी.

रोजाना की तरह सोमवार दोपहर वह कॉलेज से लौटकर कमरे में पहुंची और कुछ देर बाद यह खौफनाक कदम उठाया. उसकी रूममेट ने कमरे का दरवाज़ा बंद पाया तो आसपास के लोगों की मदद से दरवाज़ा खुलवाया, जहां छात्रा का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला.

पुलिस जांच में जुटी, सुसाइड नोट नहीं मिला

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. गोपालगंज पुलिस ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है. छात्रा ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस छात्रा के परिजनों और कॉलेज मित्रों से पूछताछ कर रही है.

रूममेट चाय पीने गई थी बाहर

पुलिस के अनुसार, मृतका शालिनी राजपूत (21), निवासी नीमखेड़ा कटनी, अपनी रूममेट रेश्मा लोधी के साथ यादव कॉलोनी में किराए के मकान में रहती थी. शुक्रवार शाम रेश्मा चाय पीने बाहर गई थी, तब शालिनी अकेली कमरे में थी. कुछ देर बाद जब रूममेट लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं आया, जिससे संदेह बढ़ गया.

रेश्मा ने तुरंत मकान मालिक दुर्गेश यादव को सूचना दी और उन्होंने वेल्डिंग वाले की मदद से दरवाजा खुलवाया. दरवाजा खुलते ही किचन में शालिनी का शव फंदे से लटका मिला. तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई और मौके पर पहुंचकर आवश्यक सबूत जुटाए गए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

बेटी ने कभी कोई परेशानी नहीं बताई- पिता

शनिवार सुबह मृतका का परिवार कटनी से सागर पहुंचा और परिजनों के बयान दर्ज किए गए. पिता राजेंद्र सिंह ने बताया कि बेटी ने कभी कोई परेशानी नहीं बताई थी, इसलिए यह घटना परिवार के लिए सदमे जैसी है. परिजन पुलिस से मोबाइल कॉल डिटेल, सोशल मीडिया गतिविधि और अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट हो सके.

गोपालगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है, लेकिन मोबाइल डेटा और व्यक्तिगत कारणों की जांच जारी है. छात्रा की मौत से विश्वविद्यालय परिसर और आसपास छात्रों में शोक और चिंता का माहौल है.