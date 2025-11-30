पंजाब के तरन तारन जिले की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के एक नेता की बेटी कंचनप्रीत कौर की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में देर रात तक सुनवाई की. कंचनप्रीत को शनिवार (29 नवंबर) रात अदालत में पेश किया गया. सुनवाई रात 10 .00 बजे शुरू हुई और देर रात करीब 1.00 बजे तक जारी रही.

कंचनप्रीत शिअद नेता सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी हैं जो हाल में तरन तारन विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार से हार गई थीं.

उपचुनाव में धमकी देने का मामला

उपचुनाव के दौरान कथित धमकी से जुड़े एक मामले में कंचनप्रीत को पुलिस ने शुक्रवार (28 नवंबर) को गिरफ्तार किया. मामला 11 नवंबर को तरन तारन के चभल थाने में दर्ज किया गया था. सुनवाई के बाद कंचनप्रीत के वकील दमनबीर सिंह सोबती ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं. उन्होंने कहा कि कंचनप्रीत की गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी.

उन्होंने कहा, ‘‘हम आदेश का इंतजार कर रहे हैं.’’ सुनवाई के दौरान पुलिस ने कंचनप्रीत की 10 दिन की पुलिस हिरासत का अनुरोध किया था. शिअद नेतृत्व ने इसे आप सरकार की ‘‘राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित’’ मामला बताया है.

कंचनप्रीत पर पहले से 4 मामले थे

मामला शुरू में अमृतपाल सिंह बाथ के खिलाफ दर्ज किया गया था. बाथ पर शिकायतकर्ता पधरी कलां निवासी गुरप्रीत कौर को वोट देने के लिए धमकाने का आरोप था. हालांकि, कंचनप्रीत का नाम 27 नवंबर को एफआईआर में दर्ज किया गया. उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 174 (लोकसेवक के आदेश का पालन नहीं करना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 351(3) (गुमनाम संदेश भेजकर आपराधिक धमकी) और 111 (संगठित अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

कंचनप्रीत पर पहले ही चुनाव से जुड़े चार मामले दर्ज हैं, जिनमें उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है. इस मामले में याचिकाकर्ता एवं अकाली दल के विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख अर्शदीप सिंह क्लेर ने शनिवार को कंचनप्रीत की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया. सरकारी वकील चंचल के सिंगला ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि प्राथमिकी पहले ही दर्ज हो चुकी है.

AAP नेता ने कंचनप्रीत के पति पर लगाया आरोप

इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) की पंजाब इकाई के महासचिव बलतेज पन्नू ने आरोप लगाया कि कंचनप्रीत के पति अमृतपाल सिंह बाथ एक गैंगस्टर हैं और अकाली दल इस बात को जानबूझकर छिपा रहा है. उन्होंने एक बयान में कहा कि शिअद नेतृत्व इसे अकाली नेता की बेटी की गिरफ्तारी के तौर पर क्यों पेश कर रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी इस ‘तथ्य को छिपा रही है’ कि वह एक गैंगस्टर की पत्नी हैं.

पन्नू ने प्रश्न किया कि उपचुनाव के दौरान कंचनप्रीत के पति द्वारा मतदाताओं को डराए-धमकाए जाने की बात को अकाली दल क्यों छिपा रहा है.