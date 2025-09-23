Dhar News: शादी से इनकार करने पर दरिंदा बना आशिक, लड़की और पिता पर चाकू से ताबड़तोड़ वार

मध्य प्रदेश के धार जिले के गंधवानी थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. यहां एक शादीशुदा युवक ने प्रेमिका और उसके पिता पर दिनदहाड़े चाकुओं से हमला कर दोनों को लहूलुहान कर दिया. ये मामला बेहड़दा गांव का है.

जानकारी के मुताबिक, 31 साल का आरोपी दिनेश पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन उसका प्रेम प्रसंग 23 साल की एक युवती से चल रहा था. आरोपी युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती और उसके परिवार ने इस रिश्ते से साफ इंकार कर दिया था. यहां तक कि इस मामले में पंचायत भी बिठाई गई, लेकिन जब पंचायत का फैसला आरोपी के पक्ष में नहीं गया तो वह आगबबूला हो उठा और इस घटना को अंजाम दे दिया.

आरोपी ने कब किया जानलेवा हमला?

आरोप है कि रविवार (21 सिंतबर) को युवती अपने पिता के साथ जीराबाद चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही थी. तभी रास्ते में आरोपी ने दोनों पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया. इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पिता को भी काफी चोटें आई हैं.

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने तुरंत एक्शन लिया. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. एसपी अवस्थी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 109 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है.

यह घटना इलाके में चर्चा और दहशत का विषय बनी हुई है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक प्यार के नाम पर इस तरह की हिंसक वारदातें होती रहेंगी? क्या समाज में ऐसे जुनूनी आशिकों पर लगाम लग पाएगी या फिर यह हैवानियत यूं ही जारी रहेगी?

धार से साबिर खान की रिपोर्ट.